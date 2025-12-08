دعوت از اعضا برای ثبت مشکلات و راهکارهای صدور مجوزهای افتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فرآیند رسمی احصا و پیگیری چالشهای صدور مجوزهای افتا توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور آغاز شد و از اعضای سراسر کشور دعوت شده با تکمیل فرم مجازی، مشکلات و راهکارهای خود را برای بهبود فرآیندهای صدور این مجوزها ارائه کنند.
در پی تعاملات اخیر میان این سازمان و مرکز راهبردی افتای ریاستجمهوری و با هدف بهبود فرآیندهای صدور مجوزهای افتا، نظام صنفی رایانهای مأموریت یافته است چالشها و موانع موجود را بهصورت دقیق، جامع و یکپارچه شناسایی کرده و مسیر اصلاح آنها را پیگیری کند.
بر همین اساس، فرایندی رسمی برای احصا، جمعآوری، دستهبندی و اعلام مشکلات مرتبط با مجوزهای افتا در تمامی استانها آغاز شده است. از همه اعضای سازمان در سراسر کشور دعوت میشود با تکمیل فرم طراحیشده در بستر مجازی، مشکلات عمومی و اختصاصی استان خود و همچنین پیشنهادهای اصلاحی را ثبت کنند تا مجموعهای منسجم و قابل اتکا از دادهها فراهم شود.
پس از دریافت و تحلیل اطلاعات، جمعبندی نهایی با همکاری مرکز راهبردی افتا و سایر نهادهای متولی حوزه امنیت انجام خواهد شد و مسیر پیگیری اصلاحات در دستور کار نصر کشور قرار میگیرد.
مشارکت فعال اعضا نقش مهمی در تسهیل، شفافسازی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای افتا دارد و میتواند به بهبود تعاملات میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در حوزه امنیت سایبری منجر شود.
نظر شما