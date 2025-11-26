  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

افزایش حدود سه برابری صدور مجوزهای افتا

افزایش حدود سه برابری صدور مجوزهای افتا

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در آبان ماه گذشته، با صدور و یا تمدید ۱۵۸ مجوز شرکت‌های متقاضی فعالیت در سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی کشور موافقت کرد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، صدور مجوزهای افتا در آبان ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل، قریب به ۳ برابر افزایش داشته و ۹۹ مجوز بیشتر صادر شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، پروانه‌های فعالیت را برای شرکت‌های متقاضی در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر می‌کند.

با توجه به تصمیم جدید مرکز ملی فضای مجازی و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، همه مراحل صدور مجوزهای افتا به مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری سپرده شده و این مرکز متعهد شده است در مدت یک ماه کاری، مجوزها را صادر کند.

در حال حاضر یک هزار وهشتاد شرکت خصوصی با داشتن یک‌هزار و ۴۵۲ مجوز در صنعت افتا فعالند که بیش از ۱۲۰۰ شرکت از این تعداد در زمینه ارائه خدمات افتایی و ۲۲۵ شرکت در زمینه تولید محصولات فتایی برای تقویت صنعت داخلی افتا تلاش می‌کنند.

کد خبر 6669419
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها