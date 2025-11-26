افزایش حدود سه برابری صدور مجوزهای افتا

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، صدور مجوزهای افتا در آبان ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل، قریب به ۳ برابر افزایش داشته و ۹۹ مجوز بیشتر صادر شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، پروانه‌های فعالیت را برای شرکت‌های متقاضی در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر می‌کند.

با توجه به تصمیم جدید مرکز ملی فضای مجازی و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، همه مراحل صدور مجوزهای افتا به مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری سپرده شده و این مرکز متعهد شده است در مدت یک ماه کاری، مجوزها را صادر کند.

در حال حاضر یک هزار وهشتاد شرکت خصوصی با داشتن یک‌هزار و ۴۵۲ مجوز در صنعت افتا فعالند که بیش از ۱۲۰۰ شرکت از این تعداد در زمینه ارائه خدمات افتایی و ۲۲۵ شرکت در زمینه تولید محصولات فتایی برای تقویت صنعت داخلی افتا تلاش می‌کنند.