بکارگیری محصولات بومی و کارآمد، شرط تحقق امنیت سایبری

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، نوروززاده در جمع مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت افتای استان آذربایجان شرقی گفت: برای استفاده هر چه بیشتر از محصولات بومی امنیت سایبری، نیازمند برنامه ریزی دقیق هستیم تا این صنعت بتواند از رشد قابل قبول و مطمئنی برخوردار شود و دستگاه‌ها و سازمان‌ها بدانند که چه میزان از نیازهای خود را باید از صنعت بومی افتا تأمین کنند.

وی افزود: حوزه افتا و صنعت آن با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است و چنانچه این مشکلات و چالش‌ها برطرف نشود، کسب و کار افتا رونق نمی‌یابد و توقع ایجاد امنیت سایبری مطمئن در سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی بی‌معنی است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گوید: افزایش تاب آوری سایبری دستگاه‌های دارای زیر ساخت حیاتی از اولویت‌های مهم و ضروری امنیت سایبری است بطوری که خدمات عمومی و مردم پایه دچار مشکل نشود و در صورت بروز حادثه احتمالی سایبری مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

نوروززاده از شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت افتای کشور خواست به کمک سازمان‌ها و دستگاه‌ها شتافته و ایده‌ها و طرح‌های خود را برای ارتقای امنیت سایبری در اختیار آنها قرار دهند تا بتوانند از ردیف‌های بودجه‌ای این بخش، بیشتر استفاده کنند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: صدور مجوزهای افتا در آبان امسال نسبت به آبان سال قبل بیش از سه و نیم برابر شده است و این نتیجه متمرکز و یکپارچه شدن فرآیند صدور مجوزها در مرکز افتاست.

نوروززاده گفت: وعده کرده‌ایم در مدت ۳۰ روز کاری مجوز افتای متقاضیان را صادر و تحویل دهیم که عملکرد ۴۷ روز گذشته ما نشان می‌دهد به این عهد وفادار بوده‌ایم.

در نشست هم اندیشی مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت افتای استان آذربایجان شرقی و رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، چند تن از فعالان عرصه صنعت افتا به بیان مشکلات این صنف پرداختند.