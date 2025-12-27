افزایش بیش از یک و نیم برابری صدور مجوزهای افتا

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، صدور مجوزهای افتا در ماه گذشته نسبت به آذر ماه سال قبل، بیش از یک و نیم برابر افزایش دارد و ۸۴ مجوز بیشتر صادر شده است.
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، پروانههای فعالیت را برای شرکتهای متقاضی در حوزههای چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر میکند.
برای فعالیت شرکتهای سایبری متقاضی در دستگاهها و سازمانهای دارای زیرساخت حیاتی، در پاییز امسال ۳۵۷ مجوز صادر شده است.
در حال حاضر ۷۵۰ شرکت خصوصی با داشتن یکهزار و ۵۳۹ مجوز در صنعت افتا و در زمینه ارائه خدمات افتایی و تولید محصولات فتایی فعالند.
