۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

افزایش بیش از یک و نیم برابری صدور مجوزهای افتا

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در آذر ماه گذشته، ۱۳۷ مجوز برای فعالیت سایبری شرکت‌های متقاضی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، صادر کرده است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، صدور مجوزهای افتا در ماه گذشته نسبت به آذر ماه سال قبل، بیش از یک و نیم برابر افزایش دارد و ۸۴ مجوز بیشتر صادر شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، پروانه‌های فعالیت را برای شرکت‌های متقاضی در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر می‌کند.

برای فعالیت شرکت‌های سایبری متقاضی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی، در پاییز امسال ۳۵۷ مجوز صادر شده است.

در حال حاضر ۷۵۰ شرکت خصوصی با داشتن یک‌هزار و ۵۳۹ مجوز در صنعت افتا و در زمینه ارائه خدمات افتایی و تولید محصولات فتایی فعالند.

هنگامه فروغی

