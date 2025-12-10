به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضاییپور اظهار کرد: تحلیل نقشهها و مدلهای جوی نشان میدهد طی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴) در نواحی مرکزی، شمالغربی و غرب استان، بهویژه بر فراز شهرهای بزرگ و صنعتی، بر غلظت گردوغبار معلق و سایر آلایندهها افزوده میشود و کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت. در این خصوص، هشدار سطح نارنجی مورخ ۱۸ آذرماه منتشر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: امروز و فردا در برخی مناطق استان، ابرناکی همراه با خیزش گردوخاک و بارشهای پراکنده در دامنهها و نواحی کوهستانی نیمهشمالی دور از انتظار نیست. همچنین از فردا، گستره بارشها افزایش مییابد و در برخی نقاط استان، رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: از روز جمعه، روند کاهش قابلملاحظه دما آغاز خواهد شد؛ موضوعی که بهدلیل اهمیت، با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۰ امروز همراه شده است.
رضایی پور اظهار کرد: دمای شهر مشهد طی روز و شب گذشته، بین ۲۱ و ۴ درجه در نوسان بوده و انتظار میرود امروز در گرمترین ساعات به حدود ۱۸ درجه و امشب به حدود ۸ درجه بالای صفر برسد. همچنین طی شبانهروز گذشته، گلمکان با یک درجه بالای صفر سردترین و تایباد با ۲۴ درجه گرمترین نقاط استان بودهاند.
نظر شما