اثمری: دمای مشهد در سردترین ساعات به ۳ درجه خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: طی روزهای چهارشنبه و جمعه هفته جاری در بسیاری از شهرستان‌های استان بارش پیش‌بینی می‌شود که با توجه به کاهش دما در اغلب مناطق به صورت برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد. روز دوشنبه سامانه بارشی تضعیف خواهد شد، اما از روز سه‌شنبه با تقویت مسجد سامانه، بارش‌ها در سطح استان از سر گرفته می‌شود.

کارشناس اداره هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: از روز دوشنبه کاهش محسوس دما در استان رخ می‌دهد که به طوری که دمای مشهد در سردترین ساعات به ۳ درجه خواهد رسید.

اثمری گفت: همچنین در اواخر هفته جاری جاده‌ها در برخی مناطق لغزنده و مه‌آلودگی خواهد بود که در این خصوص امروز هشدار سطح زرد نیز صادر شده است.