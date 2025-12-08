افتتاح دومین گلخانه کارگاهی آموزش و پرورش استثنایی کردستان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، دومین گلخانه کارگاهی آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی استان کردستان ظهر دوشنبه همزمان با افتتاح بیش از یکصد پروژه آموزشی، توانبخشی و تربیت‌بدنی کشور و با حضور وزیر آموزش و پرورش به‌صورت برخط، در هنرستان نوآوران سنندج به بهره‌برداری رسید.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال پایدار برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، اظهار داشت: خودباوری و خوداتکایی از اصول اساسی تربیت این دانش‌آموزان است و فراهم کردن بسترهای عملی برای آموزش‌های مهارتی می‌تواند در آینده شغلی آنان نقش جدی ایفا کند.

اقبال خانی با بیان اینکه توسعه رشته‌های متناسب با ویژگی‌های دانش‌آموزان استثنایی از اولویت‌های این اداره است، افزود: گلخانه جدید در ترکیب با کارگاه چوب هنرستان، جلوه‌ای کاربردی از مهارت‌ورزی دانش‌آموزان را به نمایش گذاشته و تولید گل در گلدان‌های چوبی دست‌ساز، نمادی از توانمندی و خلاقیت آنان است.

به گفته خانی، در هنرستان نوآوران سنندج ۶۰ دانش‌آموز پسر با نیازهای ویژه ذهنی و اختلال طیف اتیسم در دوره‌های پیش‌حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند و خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی دریافت می‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با اشاره به مشخصات این پروژه بیان کرد: گلخانه آموزشی یادشده در مساحت ۷۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، آموزش و پرورش استثنایی و مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج احداث و تجهیز شده است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد مهارت‌آموزی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جایگاهی محوری دارد، تصریح کرد: دانش‌آموزان باید به حداقل یک مهارت عملی مجهز شوند تا در صورت خروج از نظام آموزشی رسمی قادر به اداره زندگی مستقل و ورود به بازار کار باشند.

خانی مهارت‌آموزی، استعدادیابی و تقویت مهارت‌های پایه با رویکرد کارآفرینی را لازمه تأمین نیازهای آینده بازار کار دانست و افزود: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ظرفیت‌های بالقوه بسیاری دارند و هرجا که امکانات لازم فراهم شده، توانسته‌اند محدودیت‌ها را پشت سر بگذارند.

گفتنی است؛ پیش از این، گلخانه هنرستان پیش‌حرفه‌ای پسرانه «ادیب» مریوان نیز با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، در مردادماه امسال افتتاح شده بود.