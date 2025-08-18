افتتاح نخستین گلخانه آموزشی در مدارس استثنایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح نخستین گلخانه آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی استان کردستان پیش از ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استانی و محلی در هنرستان پیش‌حرفه‌ای پسرانه ادیب شهرستان مریوان برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در این مراسم با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در مدارس استثنایی گفت: خودباوری و خوداتکایی از محوری‌ترین اصول تربیتی دانش‌آموزان است که باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

اقبال خانی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر پایه مهارت‌آموزی طراحی شده و انتظار می‌رود هر دانش‌آموز در پایان دوران تحصیل، دست‌کم دارای یک مهارت مشخص باشد تا بتواند در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی، زندگی شخصی و خانوادگی خود را اداره کند.

خانی پرورش نیروی ماهر و ایجاد ساختارهای مناسب برای آموزش حرفه‌ای را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و یادآور شد: مهارت‌آموزی، استعدادیابی و تقویت توانایی‌های پایه با رویکرد کارآفرینی، راهکاری مؤثر برای پاسخ به نیازهای آینده بازار کار متناسب با ظرفیت درونی دانش‌آموزان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه حرفه‌آموزی می‌تواند بسیاری از نیازهای آینده کشور را تأمین کند، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ما فراهم کردن بسترهای لازم برای آموزش مهارت‌های شغلی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است تا این قشر توانمند بتواند با اتکا به توانایی‌های خود در جامعه حضور فعال داشته باشد.

وی افزایش مهارت‌های زندگی، دستیابی به خودکفایی فردی، ارتقای انگیزه فعالیت و دستیابی به فرصت‌های شغلی را از مهم‌ترین اهداف این طرح دانست و تصریح کرد: دانش‌آموزان استثنایی دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی هستند و اگر امکانات و شرایط لازم برای آنان فراهم شود، قادر خواهند بود بر محدودیت‌های خود غلبه کنند.

دومین گلخانه ویژه دانش‌آموزان استثنایی نیز در هنرستان پسرانه نوآوران سنندج با حمایت اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی استان در دست احداث است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.