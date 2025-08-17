  1. استانها
افتتاح ششمین اتاق درس تربیت بدنی در مدارس استثنایی کردستان

سنندج- ششمین اتاق تخصصی تربیت بدنی ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان کردستان در هنرستان پیش‌حرفه‌ای ادیب شهرستان مریوان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین اتاق درس تربیت بدنی مدارس استثنایی کردستان صبح یکشنبه در هنرستان پیش‌حرفه‌ای پسرانه ادیب مریوان افتتاح شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه و استانداردسازی فضاهای ورزشی در مدارس استثنایی، اظهار داشت: ایجاد چنین فضاهایی گامی مهم در جهت افزایش تحرک بدنی، اصلاح ساختار قامتی و ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

اقبال خانی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ کلاس تربیت بدنی در شهرستان‌های قروه، سنندج، سقز، کامیاران و مریوان تجهیز شده است، افزود: سه اتاق دیگر نیز در مدارس استثنایی پارسا سنندج، امید دیواندره و سپیده بیجار در اولویت تجهیز قرار دارند.

خانی با بیان اینکه ورزش مدرسه‌ای زیربنای پیشرفت ورزش ملی و قهرمانی است، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ورزشی متنوع در مدارس استثنایی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های بدنی متناسب با شرایط جسمی، سنی و جنسیتی دانش‌آموزان می‌تواند علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، زمینه‌ساز نشاط، سلامت و رشد مهارت‌های اجتماعی آنان باشد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، افزایش مشارکت خانواده‌ها و اثربخشی فعالیت‌های تربیتی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در همین راستا ورزش ابزاری مؤثر برای ارتقای سازگاری اجتماعی و خودکفایی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های منظم تربیت بدنی می‌تواند دانش‌آموزان استثنایی را از لحاظ جسمی، روانی و مهارتی توانمند ساخته و آن‌ها را برای یک زندگی سالم و فعال در آینده آماده کند.

گفتنی است؛ در حاشیه این مراسم، نخستین گلخانه مدارس استثنایی استان نیز در مدرسه ادیب مریوان افتتاح شد و گلخانه هنرستان پسرانه نوآوران سنندج با حمایت اداره کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

