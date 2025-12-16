به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح نخستین کارگاه تخصصی قنادی و آشپزی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در شهرستان قروه، اظهار کرد: توسعه مهارت‌آموزی در مدارس استثنایی استان با جدیت دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های تحصیلی، به شایستگی‌های حرفه‌ای و مهارتی دست یابند.

وی با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش استثنایی در تربیت نیروی انسانی ماهر، افزود: هم‌اکنون ۳۶ رشته مهارتی در ۱۳ هنرستان مستقل و ضمیمه استان فعال است و ۱۲۴ دانش‌آموز متوسطه دوم کاردانش خاص در ۲۸ کلاس درس از خدمات آموزشی، پرورشی و حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: آموزش رشته‌های مهارتی در هشت شهرستان دهگلان، سقز، کامیاران، سنندج، قروه، بیجار، بانه و مریوان با هدف پرورش نیروی ماهر و ایجاد بسترهای مناسب حرفه‌آموزی در حال اجراست.

خانی با بیان اینکه برای تجهیز و راه‌اندازی این کارگاه تخصصی ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات توسعه رشته‌ای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و ۷۰۰ میلیون ریال نیز با مشارکت خیرین استان تأمین شده است، ادامه داد: در مدرسه استثنایی شفاء قروه، یکصد و یازده دانش‌آموز دختر و پسر در دوره‌های آمادگی، ابتدایی، متوسطه اول پیش‌حرفه‌ای و متوسطه دوم کاردانش خاص تحصیل می‌کنند.

وی خدمت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: این دانش‌آموزان در گروه‌های مختلف از جمله آسیب‌دیده بینایی و شنوایی، نیاز ویژه ذهنی، اوتیسم و چندمعلولیتی مشغول به تحصیل هستند.

مبنای آموزش در مدارس استثنایی تقویت مهارت‌های پایه است

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اینکه مبنای آموزش در دوره متوسطه اول و دوم مدارس استثنایی بر مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی استوار است، تصریح کرد: استعدادیابی، تقویت مهارت‌های پایه و آموزش با رویکرد کارآفرینی می‌تواند پاسخگوی نیازهای آینده بازار کار متناسب با توانمندی‌های دانش‌آموزان باشد.

خانی خودباوری و خوداتکایی را از اصول اساسی تربیت دانش‌آموزان برشمرد و گفت: دانش‌آموز باید به گونه‌ای آموزش ببیند که در صورت خروج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، توانایی تأمین زندگی و اداره امور خود را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حرفه‌آموزی نقش مهمی در افزایش نگرش مثبت و ارتقای سطح خودباوری دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارد و آموزش و پرورش موظف است شایستگی‌های لازم برای حضور مؤثر آنان در بازار کار را فراهم کند.