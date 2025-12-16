  1. استانها
راه‌اندازی کارگاه تخصصی قنادی ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص در قروه

قروه- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از افتتاح نخستین کارگاه تخصصی قنادی و آشپزی ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوم کاردانش خاص استان در مدرسه استثنایی شفاء شهرستان قروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح نخستین کارگاه تخصصی قنادی و آشپزی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در شهرستان قروه، اظهار کرد: توسعه مهارت‌آموزی در مدارس استثنایی استان با جدیت دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های تحصیلی، به شایستگی‌های حرفه‌ای و مهارتی دست یابند.

وی با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش استثنایی در تربیت نیروی انسانی ماهر، افزود: هم‌اکنون ۳۶ رشته مهارتی در ۱۳ هنرستان مستقل و ضمیمه استان فعال است و ۱۲۴ دانش‌آموز متوسطه دوم کاردانش خاص در ۲۸ کلاس درس از خدمات آموزشی، پرورشی و حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: آموزش رشته‌های مهارتی در هشت شهرستان دهگلان، سقز، کامیاران، سنندج، قروه، بیجار، بانه و مریوان با هدف پرورش نیروی ماهر و ایجاد بسترهای مناسب حرفه‌آموزی در حال اجراست.

خانی با بیان اینکه برای تجهیز و راه‌اندازی این کارگاه تخصصی ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات توسعه رشته‌ای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و ۷۰۰ میلیون ریال نیز با مشارکت خیرین استان تأمین شده است، ادامه داد: در مدرسه استثنایی شفاء قروه، یکصد و یازده دانش‌آموز دختر و پسر در دوره‌های آمادگی، ابتدایی، متوسطه اول پیش‌حرفه‌ای و متوسطه دوم کاردانش خاص تحصیل می‌کنند.

وی خدمت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: این دانش‌آموزان در گروه‌های مختلف از جمله آسیب‌دیده بینایی و شنوایی، نیاز ویژه ذهنی، اوتیسم و چندمعلولیتی مشغول به تحصیل هستند.

مبنای آموزش در مدارس استثنایی تقویت مهارت‌های پایه است

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اینکه مبنای آموزش در دوره متوسطه اول و دوم مدارس استثنایی بر مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی استوار است، تصریح کرد: استعدادیابی، تقویت مهارت‌های پایه و آموزش با رویکرد کارآفرینی می‌تواند پاسخگوی نیازهای آینده بازار کار متناسب با توانمندی‌های دانش‌آموزان باشد.

خانی خودباوری و خوداتکایی را از اصول اساسی تربیت دانش‌آموزان برشمرد و گفت: دانش‌آموز باید به گونه‌ای آموزش ببیند که در صورت خروج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، توانایی تأمین زندگی و اداره امور خود را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حرفه‌آموزی نقش مهمی در افزایش نگرش مثبت و ارتقای سطح خودباوری دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارد و آموزش و پرورش موظف است شایستگی‌های لازم برای حضور مؤثر آنان در بازار کار را فراهم کند.

