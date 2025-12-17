به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری استان، اظهار کرد: لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط که در صدور مجوزها، بررسی صلاحیت فنی و اهلیت سرمایه‌گذاران و تأمین زیرساخت‌های لازم نقش دارند، اقدامات خود را در قالب کارگروه و کمیته‌ای متشکل از این دستگاه‌ها، به‌صورت منظم گزارش کنند تا فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی و اعلام روند اقدامات انجام‌شده برای عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور، افزود: علاوه بر ارائه گزارش اقدامات، طرح‌ها و پیشنهادهای جدید نیز باید در این کارگروه بررسی شود و مجوزهای در حال صدور با بررسی کارشناسی همه دستگاه‌های مرتبط مورد سنجش قرار گیرد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: با استمرار فعالیت این کارگروه و پیگیری مستمر طرح‌های سرمایه‌گذاری، شاهد آثار مثبت و مؤثر در رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال استان خواهیم بود.

امامی یگانه با بیان اینکه بررسی و تخصیص تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران در نشست‌های جداگانه انجام می‌شود، ادامه داد: روند اختصاص تسهیلات مرتبط با حوزه تولید و اشتغال در جلسات تخصصی با حضور بانک‌های عامل و واحدهای اقتصادی پیگیری خواهد شد.

گفتنی است در پایان نشست، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های عضو این کارگروه تشریح شد و هر یک از دستگاه‌های اجرایی مرتبط، گزارشی از روند عملیاتی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه کردند.