به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ که امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه در ستاد معاونت علمی و فناوری برگزار شد با اشاره به زمان برگزاری این رویداد گفت: همزمان با هفته ملی پژوهش و فناوری از ۲۲ آذر ماه (شنبه آینده) تا ۲۵ آذر ماه، نمایشگاه ایرانساخت را در سالنهای خلیج فارس و میلاد (سالن ۴۰) و همزمان با نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش برگزار میکنیم. یکی از توفیقات نمایشگاه ایرانساخت در سالهای اخیر، همزمانی آن با هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه دستاوردهای این حوزه بوده است.
وی اظهار کرد: نقطه عطف نمایشگاه ایرانساخت امسال این است که بهواسطه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازار شرکتهای دانشبنیان تحت تأثیر قرار گرفت و در بخشهایی این اتفاق ناگوار تأثیری ایجاد کرد ولی ما تلاش کردیم در این دوره از نمایشگاه ایرانساخت ریزش نداشته باشیم.
رئیس نمایشگاه ایران ساخت با اشاره به فروش دوره پیشین نمایشگاه ایران ساخت گفت: در دوره دوازدهم ۳۶۰ میلیارد تومان در نمایشگاه ایران ساخت فروش داشتیم و از این میزان، مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان یارانه معاونت علمی بوده که به خرید دانشگاهها، مراکز علمی، پژوهشی و فناوری برای تجهیز شبکههای آزمایشگاهی اختصاص یافته است. همچنین مجموع فروش ادوار مختلف ایران ساخت ۲.۵ همت بوده است.
وی با اشاره به ۱۴ گروهبندی کالایی در نمایشگاه ایران ساخت گفت: این دوره ۱۴ گروهبندی کالایی را در دستور کار داریم که شامل حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی و آزمایشگاهی، تجهیزات و ماشینآلات در حوزههای فناوریهای راهبردی، کشاورزی و محیط زیست، برق، الکترونیک و نرمافزار، شبیهسازها، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالورژی، مهندسی پزشکی، مواد آزمایشگاهی، و تجهیزات حوزه تست و آزمون پیشرفته و خدمات کالیبراسیون است.
بهرامی در مورد حمایتهایی که امسال در دوره سیزدهم نمایشگاه ایران ساخت انجام خواهد شد، گفت: برای سطح اول و سطح دوم محصولات، یارانه خرید ۵ درصد افزایش خواهد داشت. در سالهای گذشته برای سطح اول ۴۰ درصد، سطح دوم ۲۵ درصد، سطح سوم ۱۰ درصد یارانه میدادیم و سطح چهارم نیز بدون یارانه حمایتی بود. اما امسال در دوره سیزدهم، برای سطح اول ۴۵ درصد حمایت خواهیم داشت و برای سطح دوم نیز یارانه از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: هدف ما در این دوره این است که حمایتها را به سمت محصولات هایتک و فناوری بالا ببریم. به همین دلیل از محصولات سطح اول و دوم حمایتها بیشتر افزایش یافته است.
رئیس نمایشگاه ایران ساخت مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه را خرید تجهیزات با فناوری بالا و ساخت داخل، تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و توانمندسازی شرکتها دانست و گفت: شاید مهمترین کارکردی که در نمایشگاه ایرانساخت دنبال میکنیم، خرید تجهیزات آزمایشگاهی است که از طریق یارانه خرید برای آزمایشگاهها به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی تخصیص پیدا میکند.
وی با بیان اینکه تخمین کل بازار جهانی حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی دنیا حدود ۸۰ میلیارد دلار است، گفت: آمریکای شمالی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اروپا حدود ۷ میلیارد دلار، آسیا حدود ۸ میلیارد دلار بازار دارند. این آمار نشان دهنده این است که هر چقدر ما برای رشد علمی کشور برنامهریزی داشته باشیم، پایه و اساس آن تجهیز زیرساختهای آزمایشگاهی است.
تسهیل دسترسی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع به محصولات تحریمی
بهرامیدر مورد اهمیت توسعه فناوری در شرایط تحریمی گفت: یکی از امکاناتی که نمایشگاه ایران ساخت فراهم میکند، تسهیل دسترسی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع به محصولات تحریمی است. به واسطه برگزاری این نمایشگاه در ادوار مختلف حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی مستقیم داشتهایم و حدود ۵۰۰ میلیون دلار غیرمستقیم صرفهجویی انجام شده است. همچنین در طول ۱۲ دوره تقریباً ۷ هزار نفر نیروی متخصص در شرکتهای دانشبنیان اشتغال پیدا کردهاند، که خود اهمیت این موضوع را نشان میدهد.
وی با اشاره به حمایت از استانداردسازی محصولات در نمایشگاه گفت: ما محصولات را در ایرانساخت حمایت میکنیم تا به یک برند صادراتی تبدیل شوند. با برنامههای استانداردسازی، طراحی صنعتی و توجه به کاربرپسندی سعی کردیم محصولاتی را حمایت کنیم تا نشان و برند ایرانساخت را دریافت کنند که دارای توان صادراتی باشند.
رئیس نمایشگاه ایران ساخت در مورد صادرات محصولات این نمایشگاه توضیح داد: یکی از تأکیدات ریاست محترم جمهوری در بازدید دوره گذشته از نمایشگاه و دستوری که به دبیرخانه ابلاغ شد، فراهم کردن بستر صادرات برای حوزه ایرانساخت بود. تا دوره نهم و دهم، بیشتر بازار ما عمدتاً داخلی و متمرکز بر تجهیز شبکه آزمایشگاهی داخل کشور بود اما از دوره گذشته استراتژی خود را تغییر دادیم.
وی افزود: ما برنامه لیزینگ را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به حوزه ایرانساخت اضافه کردیم و تسهیلات لیزینگ با سود ۲۰ درصد را به صنایع اختصاص دادیم تا بتوانیم صنایع را به عنوان مشتریان جدید به بازار نمایشگاه اضافه کنیم. همچنین یک برنامه ساختارمند برای توسعه بازار صادراتی تدارک دیدهایم.
حمایت از بیش از ۱۰ محصول با فناوری سطح بالا
به گفته رئیس مرکز راهبردی ستادهای ویژه توسعه معاونت علمی؛ یکی از برنامههای جدی که از دوره قبل آغاز شده و در این دوره نیز پیگیری میشود، تلاش برای حمایت از بیش از ۱۰ محصول با فناوری سطح بالا (هایتک) برای دوره آتی نمایشگاه است. هدف ما این است که محصولاتی را در دستور کار قرار دهیم که بتوانند ارزآوری بسیار خوبی برای کشور داشته باشند.
وی افزود: نیاز جامعه دانشگاهی، واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت و بخشهای تحقیقاتی، بهخصوص با توسعه و کاربردیسازی فناوریهای جدید مثل هوش مصنوعی، کوانتوم، فوتونیک، لیزر، میکروالکترونیک، زیستفناوری و مواد، ایجاب میکند که تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با این توسعه را داشته باشیم و این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادهایم.
بهرامی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با دبیرخانه اعتبار مالیاتی و تولید بار اول در معاونت علمی گفت: امسال برای تمامی مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری، هزینه کرد خرید تجهیزات تست و آزمون پیشرفته از نمایشگاه ایرانساخت که در پروژههای تحقیق و توسعه آنها مورد استفاده قرار میگیرد و به تأیید معاونت علمی میرسد، به میزان استهلاک سالیانه دستگاه خریداری شده، مشمول «اعتبار مالیاتی طرح توسعه» موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین برای این مؤسسات، با تأیید دبیرخانه نمایشگاه، حداکثر ۱۰۰ درصد هزینهکرد قراردادهای ساختِ بار اولِ تجهیزات تست و آزمون پیشرفته نیز مشمول اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۱ خواهد شد. این اقدامات جزو نقاط عطف و ارتقایی برای فروش و کاربردیسازی محصولات در این دوره است.
