۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

چرا باران هوای تبریز را پاک نکرد؟

تبریز- با وجود بارش‌های اخیر، کیفیت هوای تبریز بهبود نیافت و محیط زیست علت این موضوع را توپولوژی شهر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر میرراضی رئیس اداره محیط انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی روز دوشنبه علت تأثیر کم باران بر کاهش آلودگی هوا را توپولوژی (بافت جغرافیایی) تبریز عنوان کرد و گفت: به طور معمول پس از بارش باران انتظار تلطیف هوا را داریم ولی همیشه این اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به اینکه نقش وزش باد در کاهش آلایندگی‌ها بیشتر از بارش باران است‌، در شرایط سکون هوا و پدیده وارونگی بر ضرورت کاهش استفاده از منابع آلاینده ساکن و محرک تاکید کرد.

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۱۲ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) ۱۱ دیروز تا ۱۱ امروز مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۷ براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۲۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی هم با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه، گفت: فعالیت این سامانه موجب بارش باران در تمامی شهرهای استان به غیر از اهر و سراب شده است.

    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دریاچه اورمیه را خشک کردید دیگر از هوای پاک خبری نخواهد بود و تا تهران خواهد رفت
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      6 0
      پاسخ
      چون مازوت سوزی ادامه دارد
      • مجید IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        1 0
        سلام ربطی به مازوت سوزی ندارد چون این آلودگی سراسری هست بیابان‌ها از شهرها بیشتر آلوده هست حتی ده هات های دور دست آلوده هست تمام شهرهای بزرگ و کوچک
      • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        0 0
        در شهرهای کوچک و مناطق دور از شهر هم وضعیت تقریبا اینطور هست
    • سیدنوری باقرزاده علوی DE ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آلودگی نیستند ، Hase میباشند . ذرات بخار آبی که در این فصل بصورت مه رقیق در میایند .
    • شاهین IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      تا زمانی که مازوت سوزی ادامه داشته باشد هوای پاک محال است
    • G.yengi Kandi.xosrushax US ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      چند ساعته باران میباره اما کثیفه سیاه وآلودست
    • IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 0
      پاسخ
      ماشین قراضه ها تولید داخل.

