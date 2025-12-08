دائمی: «طرح هادی» ضامن حفظ ساختار سنتی و هویت روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر دوشنبه در سی و یکمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان گیلان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با ارائه گزارشی از روند تهیه، به‌روزرسانی و بازنگری طرح‌های هادی روستایی در استان گیلان، اظهار کرد: طرح‌های هادی نقش مهمی در هدایت ساخت‌وساز، ساماندهی فضای کالبدی، ارتقای زیرساخت‌ها و حفظ هویت روستایی دارند.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، فرآیند تهیه و بازنگری این طرح‌ها را با دقت، سرعت و نگاه کارشناسی دنبال می‌کند تا زمینه بهبود کیفیت زندگی روستاییان و توسعه متوازن فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ادامه داد: در سال جاری با توجه به مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان و نیازهای محلی، تلاش شده است فرایند بازنگری طرح‌های هادی با رویکردی آینده‌نگر، مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و منطبق با ضوابط زیست‌محیطی پیش برود.

بازنگری طرح‌های هادی روستایی یک ضرورت راهبردی است

«میر محمد غراوی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با تأکید بر اهمیت به روز رسانی اسناد توسعه روستایی اظهار کرد: تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی یک ضرورت راهبردی برای مدیریت آینده‌محور در روستاهای استان است.

وی افزود: این طرح‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ساختار سنتی و هویت روستایی، پاسخگوی نیازهای نوظهور جمعیتی، خدماتی و زیرساختی باشند امروز روستاها با تغییرات اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی گسترده‌ای مواجه‌اند و اگر اسناد بالادستی متناسب با این تحولات اصلاح نشوند، امکان مدیریت درست توسعه فراهم نخواهد بود.

وی با اشاره به نقش حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این فرایند افزود: ضروری است که نگاه به طرح‌های هادی صرفاً کالبدی نباشد، بلکه ابعاد معیشتی، زیست‌محیطی و ایمنی نیز در آن‌ها به‌طور ویژه لحاظ شود.

در این نشست، پنج طرح هادی روستایی شامل روستاهای گیلایه، صمدآباد، لرده و سارم از شهرستان رودسر و نرکه از شهرستان املش، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. اعضای کمیته پس از استماع و ارزیابی گزارش‌های فنی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی ارائه‌شده از سوی تیم‌های تخصصی، این طرح‌ها را به تصویب رساندند.