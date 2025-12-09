به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح نژاد در این خصوص گفت: بنا به ابلاغ وزارت متبوع ثبت‌نام جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان البرز در سال ۱۴۰۴ باهدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای نمونه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از تاریخ ۱۸ آذر لغایت ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز گردیده و بر این اساس کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان می‌توانند برای شرکت در این جشنواره در تاریخ اعلام‌شده با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir و ورود اطلاعات و مستندات مربوط به دستاوردهای خود نسبت به ثبت‌نام در جشنواره اقدام کنند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سامانه مذکور ثبت‌نام نمایند؛ پس از بررسی مدارک و مستندات در سامانه نفرات برتر معرفی در مراسمی در هفته کارگر از آنان تجلیل خواهد شد.

فلاح نژاد در خاتمه خاطرنشان کرد: جشنواره امتنان باهدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری هرساله در کشور برگزار می‌شود.