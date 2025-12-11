وقتی شهر ۸۰۰ هزارنفره هنوز «خانه ابدی» ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: باد عصرگاهی لابهلای بلوکهای فشرده، صدای همهمه فلکه دوم را به گوش میرساند؛ شهری که دیگر حاشیه کرج نیست، بلکه خود به یکی از پرجمعیتترین شهرهای کشور تبدیلشده اما در همین شهر شلوغ و گسترده، یک نیاز کاملاً بدیهی و انسانی، هنوز بلاتکلیف مانده است.
شهرستان فردیس با جمعیت نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر، هنوز آرامستان مستقل ندارد و مردمش برای وداع آخر با عزیزانشان، ناچارند راهی کرج، ملارد یا صفادشت شوند.
مقابل یک نانوایی قدیمی، زنی حدود پنجاهساله با چشمانی پر از خاطره میگوید در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: «پارسال مادرم رو بردیم کرج دفن کنیم؛ راه دور، هزینه رفتوآمد، سختی برگزاری مراسم و … انگار داغ از دستدادن کافی نبود، رنج مسیر هم بهش اضافه شد. آدم دلش میخواد عزیزش همینجا، تو شهر خودش آرام بگیره».
چند قدم آنطرفتر، جوانی که کیسه خرید در دست دارد، با تعجب از وضعیت شهرش میگوید: «این شهر همهچی داره؛ فقط یه چیز نداره: آرامستان؛ یعنی باید قبول کنیم شهری بااینهمه جمعیت، هنوز برای دفن امواتش وابسته شهرهای دیگه باشه؟».
مطالبهای قدیمی، زخمی تازه
نبود آرامستان در فردیس، موضوع امروز و دیروز نیست؛ سالهاست بهعنوان یک مطالبه جدی میان مردم، مسئولان محلی و رسانهها مطرح میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین سید ابراهیم حسینی، امامجمعه شهرستان فردیس، در سخنان متعدد خود از تریبون نماز جمعه و جلسات مختلف شهرستانی و استانی، بارها این موضوع را «مطالبه جدی و بهحق مردم» خوانده و تأکید کرده است که: «آیا میشود شهری با بیش از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، آرامستان نداشته باشد؟ این مطالبه مردم است و مسئولان باید هرچه سریعتر آن را به نتیجه برسانند».
به گفته وی، نبود آرامستان مستقل برای چنین جمعیتی «غیرقابلقبول» است و این وضعیت، هم ازنظر انسانی و هم ازنظر اجتماعی، تبعات سنگینی برای خانوادههای داغدار دارد؛ خانوادههایی که در سختترین روزهای زندگی، بهجای تمرکز بر سوگواری، باید درگیر مسیر، هزینه و هماهنگی با شهرهای دیگر شوند.
از مطالعات کارشناسی تا تصویب استانی؛ مسیری که تا نیمه آمد
شهرداری فردیس در پاسخ به این مطالبه دیرینه، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با بهکارگیری یک شرکت مشاور حرفهای، مطالعات مکانیابی آرامستان را آغاز کرد و بر اساس گزارشهای رسمی، این مطالعات با در نظر گرفتن معیارهای فنی، زیستمحیطی، بهداشتی و شهرسازی انجام شد و استعلامهای لازم را از دستگاههای مسئول دریافت کرد.
نتیجه این فرآیند، در اسفند ۱۴۰۱ با موافقت کارگروه امور زیربنایی استان البرز همراه شد و در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز شورای برنامهریزی و توسعه استان، با احداث آرامستان فردیس موافقت کرد و بر اساس همین مصوبه، مقرر شد موضوع در قالب طرح تفصیلی شهر فردیس به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شود تا مراحل نهایی طی شود.
به بیان ساده، پروژهای که سالها مردم منتظرش بودند، از فیلترهای کارشناسی و استانی عبور کرد و به نظر میرسید فردیس یک گام تا تعیین تکلیف «خانه ابدی» شهروندانش فاصله دارد؛ اما ماجرا به این سادگی پیش نرفت.
ترمز «خانه ابدی» در آذر ۱۴۰۳؛ وقتی اعتراض همسایه سد راه شد
در جریان بررسی طرح تفصیلی شهر فردیس در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در آذر ۱۴۰۳، ورق ماجرا برگشت.
به استناد اعتراض شهرداری اندیشه و استانداری تهران، احداث آرامستان برای فردیس «فاقد ضرورت» اعلام شد و بهجای آن، پیشنهاد شد اموات شهروندان فردیس به آرامستان امام علی (ع) در محدوده صفادشت، در فاصلهای چنده ده کیلومتری از فردیس، منتقل شوند.
مدیریت شهری فردیس این پیشنهاد را به دلیل فاصله زیاد، هزینههای سنگین رفتوآمد، دشواری حضور سالمندان و کودکان و خطرات احتمالی مسیر، غیرمنطقی و غیرقابلپذیرش دانست و بهاینترتیب، پروژهای که هم مطالعات کارشناسی و هم مصوبات استانی را پشت سر گذاشته بود، با یک تصمیم در سطح ملی وارد وضعیت تعلیق شد؛ تعلیقی که مستقیم روی زندگی و آرامش روانی مردم اثر گذاشته است.
زمین ۲۲ هکتاری کنار نیروگاه منتظر قائم؛ مجوز هست، اجرا نه!
مدیریت شهری فردیس اعلام کرده است زمینی به وسعت حدود ۲۲ هکتار در محدوده جنوبی نیروگاه منتظر قائم برای احداث آرامستان شناسایی و انتخابشده است؛ زمینی که به گفته مسئولان، با رعایت ضوابط فنی، زیستمحیطی، بهداشتی و شهرسازی انتخابشده و همه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح استانی و ملی نیز برای آن اخذشده است.
بااینحال، باوجود طی شدن تمام مراحل قانونی و فنی، پروژه در مرحله اجرا متوقف مانده است. دلیل این توقف، از نگاه مدیریت شهری فردیس، نه «ابهام قانونی» و نه «نقص کارشناسی»، بلکه «مانعتراشی برخی افراد ذینفع» عنوان میشود؛ افرادی که به گفته منابع مطلع، با تکیهبر برخی ارتباطات در سطوح استانی و ملی، اجازه آغاز عملیات اجرایی را نمیدهند.
شهرداری فردیس تأکید میکند که هیچگونه تعارضی میان مرزهای اداری و جغرافیایی محل احداث آرامستان با سایر شهرها وجود ندارد و محدوده انتخابشده، در چارچوب قانونی شهرستان فردیس قرار دارد؛ موضوعی که اگر شفاف به اطلاع افکار عمومی برسد، میتواند بخشی از شبهات و نگرانیها را برطرف کند.
سرانه خدماتی جامانده؛ فردیس کارگاه عمرانی بدون آرامستان
حجتالله بابادی، مدیر پروژه احداث آرامستان فردیس، ریشه مشکل را نه در «ناتوانی مدیریت شهری» بلکه در «کمبود انباشته سرانههای خدماتی» این شهرستان میداند.
به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تأمین زیرساختهای عمومی ازجمله آرامستان از وظایف قانونی مدیریت شهری است و بابادی میگوید شهرداری فردیس با جدیت در پی جبران عقبماندگیهاست، اما عدم تأمین سرانههای خدماتی در سالهای گذشته، امروز خود را به شکل بحران در حوزههای مختلف نشان میدهد؛ از فضای سبز و فرهنگی تا آرامستان.
فردیس این روزها به تعبیر برخی مدیران، «کارگاه عمرانی» است؛ پروژههای راهسازی، توسعه معابر، ساخت تقاطعها و… در گوشه و کنار شهر دیده میشود؛ اما در میان همه این پروژهها، جای یک طرح حیاتی خالی است: جایی برای وداع آخر، جایی برای آرام گرفتن کسانی که سالها در همین شهر زندگی کردهاند.
حمایت شورای شهر و مطالبه از دستگاههای بالادستی
سید حمید یعقوبی، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، نیز بارها در اظهارنظرهای رسمی، بر حمایت قاطع شورا از احداث آرامستان تأکید کرده و گفته است: شورای شهر و مدیریت شهری با جدیت پیگیر تحقق احداث آرامستان هستند و از استانداری و نهادهای ذیربط انتظار میرود در مسیر اجرای آن، همکاری و حمایت لازم را داشته باشند تا مردم شاهد نتیجه ملموس این پیگیریها باشند.
این موضع نشان میدهد اراده محلی برای اجرای پروژه وجود دارد، اما بدون همراهی دستگاههای استانی و ملی، این اراده بهتنهایی قادر به حل مسئله نیست.
از جستجوی «گور» تا جستجوی «آرامش»
پیامد نبود آرامستان، فقط در آمار و گزارشها خلاصه نمیشود؛ در زندگی روزمره مردم، این خلأ به شکل یک «درد دائمی» خود را نشان میدهد.
خانوادهای که عزیزی را از دست میدهد، باید در کنار اندوه فقدان، برای پیدا کردن جای دفن مناسب، هماهنگی با شهرهای همسایه، تأمین وسیله نقلیه، تحمل ترافیک و هزینههای جانبی هم برنامهریزی کند. برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد، این موضوع به یک نگرانی جدی مالی تبدیلشده است.
این وضعیت، علاوه بر بُعد انسانی، آثار اجتماعی و روانی قابلتوجهی دارد؛ جامعهای که حتی برای «خانه آخرت» شهروندانش برنامهای روشن نداشته باشد، بخشی از هویت و امنیت روانی خود را از دست میدهد. برای بسیاری از ساکنان فردیس، این مسئله به «زخم باز هویتی» تبدیلشده است؛ شهری که حق یک وداع شایسته را از مردمش دریغ کرده است.
افزایش سریع جمعیت و توسعه حاشیهای شهر بدون تأمین زیرساختها، فشار مضاعفی بر مدیریت شهری وارد کرده است؛ فشاری که اگر بهموقع مدیریت نشود، در آینده نزدیک خود را به شکل بحرانهای اجتماعی وسیعتر نشان خواهد داد.
پیام روشن این قصه برای مسئولان
قصه «آرامستان فردیس» در یک جمله این است شهری بزرگ با نیازهای بزرگ که در سادهترین و انسانیترین نیاز خود، هنوز پاسخی روشن نگرفته است.
درنهایت، آرامستان تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان توجه مسئولان به کرامت انسان، حتی پس از مرگ است. فردیس امروز چشمانتظار تصمیمی است که میتواند هم زخم سالهای گذشته را التیام بخشد و هم به شهر هویت و آرامشی دوباره بدهد؛ تصمیمی که هرچه زودتر گرفته شود، هم به نفع مردم است و هم به سود اعتبار مدیرانی که مسئولیت این شهر رو به گسترش را بر عهدهدارند.
