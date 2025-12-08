  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

مهاجرانی: قیمت بنزین جایگاه از شنبه ۵ هزار تومان می‌شود

مهاجرانی: قیمت بنزین جایگاه از شنبه ۵ هزار تومان می‌شود

سخنگوی دولت گفت:‌ از بامداد شنبه ۲۲ آذر (هفته آینده) قیمت بنزین جایگاه ۵ هزار تومان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: حسن حضور من در استان کرمان به همین مناسبت، یعنی به مناسبت روز دانشجو است. اما لازم می‌دانم در مورد مصوبه‌ای که طبیعتاً مردم عزیز درباره آن پرسش‌های زیادی دارند، توضیح بدهم. ما مدت‌هاست که در حوزه آلودگی هوا با مشکلات جدی مواجهیم و طبق اعلام رسمی سازمان محیط زیست، ۶۰ درصد از این آلودگی‌ها ناشی از منابع متحرک است. از سوی دیگر، میزان واردات بنزین ما روند فزاینده‌ای پیدا کرده است. ر سال‌های ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم، اما اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و این عدد همچنان رو به افزایش است.

وی ادامه داد: بدیهی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام بدهد. به همین جهت، دولت در راستای حفظ محیط زیست، ارتقای عدالت، مدیریت منابع ملی، متنوع‌سازی سبد سوخت، توسعه سوخت پاک، و نظم‌بخشی به مصرف بنزین که از قبل هم در قانون بودجه سال‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ بر آن تأکید شده بود و مقرر می‌کرد ۹۰ تا ۹۵ درصد سوخت‌گیری از طریق کارت شخصی انجام شود و نیز جلوگیری از افزایش واردات بنزین و استفاده حداکثری از کارت‌های سوخت شخصی، این مصوبه را تدوین کرده است.

سخنگوی دولت خاطر نشلان کرد: قاعده بر این است که ابتدا کارهای اولیه صورت بگیرد. لازم است عرض کنم که تا به حال ۱۲ اقدام جدی انجام شده است. توضیح این موارد ضروری است، زیرا بهترین فرصت برای تبیین این موضوع همین‌جاست.

مهاجرانی افزود: سه میلیارد دلار در راستای فشار افزایی و افزایش ظرفیت سی‌ان‌جی سرمایه‌گذاری شده و ظرفیت سی‌ان‌جی به بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. توسعه ایستگاه‌ها و راه‌اندازی ایستگاه‌های ال پی‌ جی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها انجام شده است. دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروها نیز در دستور کار بوده و هر هزینه‌ای که اعم از قطعات و سایر موارد لازم بوده، توسط دولت تقبل شده است. مراکز دوگانه‌سوز نیز در این مدت با شدت فعالیت کرده‌اند.

وی گفت: حمایت تعرفه‌ای از واردات خودروهای کم‌مصرف نیز اعمال شده است؛ تعرفه خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین پس از اخطار و دستورالعمل رئیس‌جمهور به خودروسازان، تسریع اسقاط ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها به یورو ۵، افزایش تولید بنزین داخلی و احداث پالایشگاه‌های جدید در دستور کار بوده است. این ۱۲ اقدام در طول بیش از یک سال گذشته انجام شده است.

سخنگوی دولت اعلام کرد: اما همان‌گونه که در خبرها هم اعلام شد، کارگروهی که از دوم آذرماه کار خود را آغاز کرده و تشکیل جلسه داده بود، در نهایت مصوب کرد که از بامداد شنبه بیست و دوم آذرماه، قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. لازم است تأکید کنم که ۸۰ درصد مردم با همان ۱۶۰ لیتر شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳,۰۰۰ تومان نیازشان کاملاً تأمین می‌شود و طبیعتاً کسانی که می‌خواهند از کارت جایگاه استفاده کنند، باید رقم ۵,۰۰۰ تومان را پرداخت کنند.

مهاجرانی اظهار کرد: بر این اساس، اقداماتی که از صبح شنبه اجرا خواهد شد عبارت است از حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی به‌جز آمبولانس‌ها؛ حذف سهمیه خودروهای وارداتی، یعنی خودروهایی که پلیس راهور، کشور سازنده آن‌ها را غیر از ایران اعلام کرده است؛ حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و اعمال قیمت جدید یعنی ۵,۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه که طبیعتاً با توجه به هماهنگی‌هایی که با سکوهای حمل‌ونقل انجام شده، این سکوها رسماً اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در خدمات آن‌ها نخواهد بود. همچنین برای موتورسیکلت‌ها و وانت‌بارها نیز مصوبه، موارد و سازوکارهای خاصی را طراحی کرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا برای اجرای این طرح، دولت زیرساخت‌های لازم برای خود اظهاری مالکان چند خودرویی فراهم کرده است؟ گفت: بله، یکی از موضوعات مصوبه همین بوده، سامانه‌ای را شرکت پالایش و پخش طراحی کرده است. در واقع پس از صحبت من، به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد تا افرادی که دارای بیش از یک خودرو هستند، خود اظهاری کنند و اعلام کنند کدام خودرو را به‌عنوان خودرویی که از کارت سوخت استفاده کند، انتخاب می‌کنند. چون طبیعتاً بعد از مرحله دوم که اجرا خواهد شد، افراد فقط می‌توانند یک خودرو با کد ملی خودشان داشته باشند که از بنزین یارانه‌ای مصرف کند.

مهاجرانی افزود: در مورد موتورسیکلت‌ها هم با توجه به اینکه اولاً به معیشت مردم برمی‌گردد و ابزار شغل بسیاری از افراد است، دولت سامانه‌ای را طراحی کرده و کارهای اولیه انجام شده است. عرض کنم که موتورسیکلت‌هایی که دارای کارت سوخت نیستند، می‌توانند مسیر دریافت کارت سوخت را دنبال کنند و کارت جدید دریافت کنند و بدانند که از زمانی که اقدام کرده‌اند، سهمیه سوخت آن‌ها ذخیره خواهد شد. آن‌هایی که در سکوها ثبت‌نام کرده‌اند، بر مبنای پیمایش، ما به تفاوت سوخت به آن‌ها پرداخت خواهد شد. طبیعتاً تسهیلاتی هم برای نوسازی موتورسیکلت‌هایی که فرسوده هستند و نمی‌توانند کارت سوخت دریافت کنند، پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6682141
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      94 1
      پاسخ
      شما اول از همه ایران خودرو و سایپا رو تعطیل کنید دوم خودوری های با کیفیت دست مردم بدید سوم حمل و نقل عمومی رو توسعه بدید چهارم قیمت خودروها رو به قیمت واقعی و ارزون (مشابه کشورهای همسایه) بدید پنجم،ششم،.... سایر حوزه ها مثل سرویس مدارس و حمل و نقل جاده های و بقیه رو سر و سامان بدید و آخرش هم بنزین رو گرون کنید و به قیمت دلخواه دولت بدید. مردم اگه برای خودروی آشغال و آلوده کننده 10 یا 20 برابر بیشتر پول ندن، پول بنزینشون در میاد.
    • شهروند IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      94 3
      پاسخ
      از اینکه به فکر اقشار کم درامد جامعه هستین ممنونیم ، تبعات افزایش رو شما که نه ولی مردم با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن. خدا به مردم رحم کنه.
      • زینب IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        67 5
        تورم و گرانی تا کی؟ بخدا نداریم به پیر و پیغمبر نداریم
    • کریم شبانی IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      44 0
      پاسخ
      دولت از یکطرف ادعای قاچاق سوخت دارد واز طرف دیگر بنزین را ملعبه دست خود کرده ودو نرخه حاضر را به سه نرخه می برد آیا امکان ندارد که قیمت یک عدد مثلا ۲۰۰۰ تومان و آزاد باشد ودولت جلو قاچاق را بگیرد وسالانه نیز ۱۰ تا۱۵ در صد نیز قیمت سوخت افزایش یابد تا تعادل در قیمت ومصرف با کنترل قاچاق برقرار شود واین همه بازی موش وگربه هم جمع شود
      • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 0
        قاچاق بهپونه است تا خودشون نخوان قاچاق هم نمیشه
    • آلیس IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      28 4
      پاسخ
      حذف سهمیه بیزینس ماشین‌های وارداتی کار درستی نیست. چون این ماشین‌ها معمولا سوخت کمتری نسبت به ماشین‌های داخلی دارند.
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      62 3
      پاسخ
      بذارید مردم در آرامش باشند نکنین این کار رو بنزین منشاء تمام گرونیهاست ؟؟؟
      • علیرضا محمدی IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 48
        بنزین تا ۱۶۰ لیتر خیلی خوب است قیمت باید می شد‌۱۰ هزار تومان چون پول داره هر خانواده ۵تا خودرو دارند
    • میکائیل IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      56 0
      پاسخ
      این نشون میده که از سال نود و شش تا الان دولتها هیچ کار مفیدی انجام ندادن و هم از توبره خوردن هم از اخور
      • ۰ IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        33 0
        بنزین قیمت بردید بالا همه چی چند برابر میشه چون همه به بنزین میچرخه
      • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        31 1
        مثل اینکه اینهادر ایران زندگی نمیکنند.
    • حبیب IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      39 0
      پاسخ
      دولت بجز گران کردن وفشار به گرده مردم کار دیگری بلد نیست انجام دهد واقعا جای تاسف دارد
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      ماشین بی‌کیفیت با مصرف بیشتر سوخت رو به مردم گران میفروشن ،طلب کار هم هستن
    • ناشناس IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بالاخره آقای پزشکیان بنزین رو که از همان اول می خواست گران کند ،گران کرد
    • محمد IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 2
      پاسخ
      چرا مردم بعصی ها نمیفهمن بابا کل دنیا ما رو تحریم کرده واقعا سخته ما هم یه وظیفه ای داریم در قبال مملکت حکومت و دولت باید تحمل کنیم باید کمک کنیم پس کی باید کمک کنه ؟ مردم باید کمک کنند با قناعت و صرفه جویی و موفقیت با ماست به کوری چشم دشمنان ایران .
    • حمید IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      به این عزیزانی که کامنت مخالف میذارن میگم . من حاضرم خودروی صفر کیلومتر داشته باشم ولی بنزین ۵۰ هزار تومنی بزنم. داریم از آلودگی هوا خفه میشیم ، بچه هامون دچار مشکلات تنفسی شدن ، انواع و اقسام بیماری ریوی و سرطان داریم میگیریم . ولی باز به فکر این هستید که از گردش و خوشگذرانی و دور دور کردن با خودرو در جاده لذت ببرید؟؟؟ عصر ها خیابان پر از خودروهایی هست که فقط برای گردش بیرون اومدن .تودولت احمدی نژاد مصرف بنزین حتی به نصف رسید آیا دچار مشکل شدید ؟ بابا یه کم انصاف داشته باشید .
    • ایران IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      هر فردی که خودروی وارداتی دارد الزاما ثروتمند و میلیارد نیست لطفادر راستای پل ارتباطی بودن رسانه میان مردم و مسئولان این سوال را ازسخنگوی دولت بپرسید آیا حذف کارت سوخت کسی که سالها پیش با قناعت و پس انداز و حذف تفریحات خود توانسته یک خودروی وارداتی اما باکیفیت بخرد که هم ایمن باشد و هم محیط زیست را کمتر آلوده کند ارتقای عدالت است ؟! !شهروندی که یک زمانی برای خریدن محصول بی کیفیت یا با کیفیت بازار حق انتخاب داشته چرا امروز به جرم انتخاب محصول با کیفیت ازحق خود محروم میشود؟!
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      کارخانجات خودروسازی داخل کشور را که ارابه‌های مرگ را تولید می‌کنند ، تعطیل کنید و اجازه دهید مردم خودروی خارجی برقی و هیبریدی با قیمت واقعی مشابه کشورهای همسایه سوار شوند ، در این صورت اگر بنزین لیتری ۵۰ هزار تومان هم باشد ، می‌پردازند چون هم یک سوم خودروهای داخلی بنزین مصرف می‌کنند و هم هوا را آلوده نمی‌کنند و هم از لحاظ بدنه ، ایمن هستند .‌پس با ورود آزاد خودروهای برقی و هیبریدی ، جان و مال مردم حفظ می‌شود .
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چرادرجایگاه سوخت کارت گیرنمیادمادراستان کهگیلویه هرجایگاه میری تاکارت نیست یعنی چی این جریان بایدبنزین کجابیاریم بزنیم توباک ماشین ها، ماشینی که ماهی شصت لیتربهش میدیدفکرنمیکنیدشصت لیتربرای یک روزه خجالت بکشیدخودتون ده تاکارت تودستتونه نمیدونیدمردم چه میکشن
    • نورالدین نوری زاده IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      کی کاز خوب انجام دادین که این دومیش باشه اون از دنا پلاس یک و نیم میلیاری اون از منابع آب و محیط زیست اون از آلایندگی هوا و اون از معیشت مردم و اون از دارو و درمان کمر شکن و ... این هم یه گام دیگه
    • مهدی IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      18 1
      پاسخ
      کرایه هام سه برابر کنید باهوا که کارنمیکنیم
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      جالبه حتی برای گرون کردن هم منت می‌زارن...خدمت گذار چرا به دروغ گفتید مرحله پنجم کالا برگ سه دهک اول واریز شد اما نشد و کسی هم پاسخگو نیست من دهک سه هستم
    • سیروس IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ماشینهایی که شما تولید میکنید باید هم مصرف دوبرابر بشه گران کنید ببینید اگه تونستید جلوع تورم را مهار کنید خانواده هست ۵ تا ماشین داره از اونها بگیرید
    • محمد IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چرا خودرو از ژاپن وارد نمیکنید ،که هم مصرف کمتری دارند هم آلودکننده هوا نیستن هم تا چند سال به مکانیکی مراجعتی ندارن مردم ،
    • علی IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      37 1
      پاسخ
      دولت هر روز داره تورم ایجاد می‌کنه ارز برنج را حذف کرد بنزین را گرون می‌کنه معلوم نیست انتقام چی را از مردم میگیرند؟
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      17 1
      پاسخ
      سلام بجااینکه کارت جایگاه شارژ بشه تقسیم کنن روی کارسوخت خود مردم چون کار ت جایگاه سوخت به درد مردم کرمان نمی خوره
    • As 0 Pas IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ضمناً ایشان فرمودند انقدر شلوغش نکنین ، دولت خدمتگذار تنها سه قلم کالا را افزایش قیمت داده است : " جامدات ، مایعات و گازها " !!!
    • بهلول IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فکرکردم نون سنگگو کردید۵هزارتومن‌خوشحال شدم
    • خخخههه DE ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      فقط خداااا بدادمون برسه
    • ابوالفضل IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      فقط ‌با‌این‌کار تورم وگرانی سر مردم بیچاره ‌‌میارید و به ‌هیچ عنوان نباید بنزین‌راگران‌کنید
    • ولی IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید از مسئولین محترم خواهشمندم با گران کردن بنزین جایگاه ، بنزین ۳۰۰۰ تومانی قابل ذخیره باشد تا در مسافرت بتوان از آن استفاده کرد. متشکر
    • ناشناس IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سخنگو همیشه خبر نا امید کننده و افزایش قیمت و .... سخن میگه !!!! آیه یاس
    • بهنام IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این یعنی یه عده بدون کارشناسي و بدون تخصص این قانون را نوشتند
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به جای اینکه از بنزین حرف بزنید جلوی تورم و گرونی دلار 125تومن رو بگیرید طلا 13میلیون به کجا میرویم وای بر سر من کارگر و امثال من روزگار مان بد و بدتر شده کارخانه دار و پولدار ها روز بروز بهتر میشن واسشونم اهمیت نداره بنزین لیتری چند داخل ماشینش بزنه چون داره فقط قشر متوسط و ضعیف بدبخت تر شدن و میشن
    • حاجت پور IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خانم مهاجرانی خدا وکیلی برگرد به عقب ببین خودت چنداعلام کردی که بنزین گران نمیشود؟!!¡!!!!با چه روی میایی خیلی راحت میگی بنزین گران شد؟؟؟؟؟؟؟؟! 😳😳😳 لطفا این هم اعلام کن که در پی گرانی بنزین قیمت کل اجناس ۱۰ برابر میشود
    • محمدرضا IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      قرار بود نشه پس چی شد
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      دولت محترم دارید با مردم چکار میکنید چه دشمنی با ملت دارید؟؟ برنج دانه بلند که چند روزه تو بازار نیست برنج تولید ایران هم بین ۳ونیم تا ۵ میلیونه بنظر شما ما با حقوق ۱۰ میلیونی چکار کنیم برنج کیلوی ۳۵۰ گوشت کیلوی ۸۵۰ مرغ کیلوی ۱۸۰ گوجه کیلوی ۶۰ خیار کیلوی ۱۰۰ پیاز ۵۰ سیب خاکی ۵۰ میوه کیلوی ۱۵۰ به بالا حالا شما به من بگید چحوری زندگی کنم مستاجر هم هستم؟؟؟؟؟؟؟؟ خواهش میکنم جوابم بدید
    • یک ایرانی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      نه‌گران نکنید ونه مابه تفاوت بدهید پدر ملت درومده گرانی یک ریال بنزین هزار بدبختی سر سفره ملت میاورد .
    • حقانیت IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      خانم مهاجرانی عزیز ما مشکلی حتی با بنزین ده هزار تومانی نداریم اما لطفاً اول فکری بحال تاکسی‌های مسافرکش بیچاره بکنید که دیگه براشون صرف نداره و بعد هم حقوقی که شرکتهای خصوصی ۱۵میلیون پرداخت میکنن بکنید بعد بنزین بشه ده هزارتومان
    • محمدعلی IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      درباره هرنفریک خودرو داشته با شد خیلی ناعادلانه است آن هم بااین ضرب العجل یعنی مردم بحساب نمی آیند درکل اشتباه است
    • کوروش IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      درود .نکنید اینکارارو
    • ایرانی IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      همچین میگه انشاالله از شنبه این طرح افزایش قیمت اجرا میشه که انگار داره یه خبر خوب و امیدوارکننده میده ، بدبختر کردن ملت انشاالله داره ؟ خبر دارید که مردم گرسنه تر میشن ؟ خدا خودش رحم کنه ، واقعا که
    • یک مهندس IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 2
      پاسخ
      با افزایش فقط ۲هزارتومن چه دردی از بودجه دولت دوا خواهد شد لااقل لیتری ۱۵۰۰۰ تومن میکردن هم مصرف و آلودگی هم میشد هم درآمد دولت روزی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومن افزایش میافت که درسال میشد حدودا ۱۴۰ هزار میلیارد تومن که لااقل دریاچه ارومیه رو میشد با خرید آب از دریاچه وان ترکیه پر آب کرد
    • مصطفی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      6 0
      پاسخ
      مبلغ ۲ هزار تومان بنزین قراره گرون بشه مدتی هست چه جنجالی به پا کردن ولی هر روزه میری لبنات و میوه بخری امروز نسبت به دیروز ۱۰ هزار تومان گرون شده ولی هیچکس توجهی نداره دولت هم که بازار را کاملا رها کرده.
    • 😌 IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      قیمت بنزین همینجوری هم بالا هست وا مصیبتا به ۵هزار تومان برسه مگه میشه مگه داریم انقد بره بالا 😡😡 واقعا خسته شدیم جای خجالته به جای اینکه قیمتارو بیارن پایین همینجور میبرن بالا والا به لا خسته شدیم از این همه گرونی تورم تا کی تورم خسته شدیم
    • آزاد IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حمل نقل عمومی راه بیندازید آقای پزشکیان خیلی بد مدیریت می کنید
    • قاسم محمودی IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شما برید جلوی مراکز تعویض پلاک ببینید چه خبره . من امروز رفتم اتحاد یه صف ۳۰ کیلومتری بود همه دارن ماشن هاشونو میزنن به نام یکی دیگه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها