به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: حسن حضور من در استان کرمان به همین مناسبت، یعنی به مناسبت روز دانشجو است. اما لازم میدانم در مورد مصوبهای که طبیعتاً مردم عزیز درباره آن پرسشهای زیادی دارند، توضیح بدهم. ما مدتهاست که در حوزه آلودگی هوا با مشکلات جدی مواجهیم و طبق اعلام رسمی سازمان محیط زیست، ۶۰ درصد از این آلودگیها ناشی از منابع متحرک است. از سوی دیگر، میزان واردات بنزین ما روند فزایندهای پیدا کرده است. ر سالهای ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر میکردیم، اما اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم و این عدد همچنان رو به افزایش است.
وی ادامه داد: بدیهی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام بدهد. به همین جهت، دولت در راستای حفظ محیط زیست، ارتقای عدالت، مدیریت منابع ملی، متنوعسازی سبد سوخت، توسعه سوخت پاک، و نظمبخشی به مصرف بنزین که از قبل هم در قانون بودجه سالهای ۴۰۲ و ۴۰۳ بر آن تأکید شده بود و مقرر میکرد ۹۰ تا ۹۵ درصد سوختگیری از طریق کارت شخصی انجام شود و نیز جلوگیری از افزایش واردات بنزین و استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی، این مصوبه را تدوین کرده است.
سخنگوی دولت خاطر نشلان کرد: قاعده بر این است که ابتدا کارهای اولیه صورت بگیرد. لازم است عرض کنم که تا به حال ۱۲ اقدام جدی انجام شده است. توضیح این موارد ضروری است، زیرا بهترین فرصت برای تبیین این موضوع همینجاست.
مهاجرانی افزود: سه میلیارد دلار در راستای فشار افزایی و افزایش ظرفیت سیانجی سرمایهگذاری شده و ظرفیت سیانجی به بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. توسعه ایستگاهها و راهاندازی ایستگاههای ال پی جی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها انجام شده است. دوگانهسوز کردن رایگان خودروها نیز در دستور کار بوده و هر هزینهای که اعم از قطعات و سایر موارد لازم بوده، توسط دولت تقبل شده است. مراکز دوگانهسوز نیز در این مدت با شدت فعالیت کردهاند.
وی گفت: حمایت تعرفهای از واردات خودروهای کممصرف نیز اعمال شده است؛ تعرفه خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین پس از اخطار و دستورالعمل رئیسجمهور به خودروسازان، تسریع اسقاط ناوگان و توسعه حملونقل عمومی، ارتقای کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاهها به یورو ۵، افزایش تولید بنزین داخلی و احداث پالایشگاههای جدید در دستور کار بوده است. این ۱۲ اقدام در طول بیش از یک سال گذشته انجام شده است.
سخنگوی دولت اعلام کرد: اما همانگونه که در خبرها هم اعلام شد، کارگروهی که از دوم آذرماه کار خود را آغاز کرده و تشکیل جلسه داده بود، در نهایت مصوب کرد که از بامداد شنبه بیست و دوم آذرماه، قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. لازم است تأکید کنم که ۸۰ درصد مردم با همان ۱۶۰ لیتر شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳,۰۰۰ تومان نیازشان کاملاً تأمین میشود و طبیعتاً کسانی که میخواهند از کارت جایگاه استفاده کنند، باید رقم ۵,۰۰۰ تومان را پرداخت کنند.
مهاجرانی اظهار کرد: بر این اساس، اقداماتی که از صبح شنبه اجرا خواهد شد عبارت است از حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی بهجز آمبولانسها؛ حذف سهمیه خودروهای وارداتی، یعنی خودروهایی که پلیس راهور، کشور سازنده آنها را غیر از ایران اعلام کرده است؛ حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و اعمال قیمت جدید یعنی ۵,۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه که طبیعتاً با توجه به هماهنگیهایی که با سکوهای حملونقل انجام شده، این سکوها رسماً اعلام کردهاند که هیچگونه افزایش قیمتی در خدمات آنها نخواهد بود. همچنین برای موتورسیکلتها و وانتبارها نیز مصوبه، موارد و سازوکارهای خاصی را طراحی کرده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا برای اجرای این طرح، دولت زیرساختهای لازم برای خود اظهاری مالکان چند خودرویی فراهم کرده است؟ گفت: بله، یکی از موضوعات مصوبه همین بوده، سامانهای را شرکت پالایش و پخش طراحی کرده است. در واقع پس از صحبت من، به شما اطلاعرسانی خواهد شد تا افرادی که دارای بیش از یک خودرو هستند، خود اظهاری کنند و اعلام کنند کدام خودرو را بهعنوان خودرویی که از کارت سوخت استفاده کند، انتخاب میکنند. چون طبیعتاً بعد از مرحله دوم که اجرا خواهد شد، افراد فقط میتوانند یک خودرو با کد ملی خودشان داشته باشند که از بنزین یارانهای مصرف کند.
مهاجرانی افزود: در مورد موتورسیکلتها هم با توجه به اینکه اولاً به معیشت مردم برمیگردد و ابزار شغل بسیاری از افراد است، دولت سامانهای را طراحی کرده و کارهای اولیه انجام شده است. عرض کنم که موتورسیکلتهایی که دارای کارت سوخت نیستند، میتوانند مسیر دریافت کارت سوخت را دنبال کنند و کارت جدید دریافت کنند و بدانند که از زمانی که اقدام کردهاند، سهمیه سوخت آنها ذخیره خواهد شد. آنهایی که در سکوها ثبتنام کردهاند، بر مبنای پیمایش، ما به تفاوت سوخت به آنها پرداخت خواهد شد. طبیعتاً تسهیلاتی هم برای نوسازی موتورسیکلتهایی که فرسوده هستند و نمیتوانند کارت سوخت دریافت کنند، پیشبینی شده است.
