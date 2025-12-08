به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی ظهر دوشنبه در نشست شورای ورزش استان قزوین که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این استان اظهار کرد: قزوین در اعتلای انقلاب اسلامی و تثبیت ارزش‌های آن نقشی بی‌بدیل داشته و امروز نیز در عرصه ورزش و جوانان جایگاه برجسته‌ای دارد.

وی افزود: سیاست کلان وزارت ورزش و جوانان بر مردمی‌سازی ورزش و واگذاری اختیارات به استان‌ها استوار است؛ رویکردی که با تأکید رئیس‌جمهور و رئیس مجلس همسو بوده و هدف آن این است که از صفر تا صد ورزش در اختیار مردم قرار گیرد تا ظرفیت‌های خود را به‌طور مولد به کار گیرند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به موفقیت‌های اخیر ورزشکاران قزوینی در مسابقات آسیایی بحرین گفت: ۱۲ ورزشکار از این استان حضور داشتند که هشت نفر آنان دختر و چهار نفر پسر بودند و توانستند ۵ مدال طلا و ۵ مدال نقره کسب کنند.

وی افزود: این عملکرد نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش بانوان و جوانان قزوین است که می‌تواند الگویی ملی برای توسعه ورزش در کشور باشد.

دنیامالی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در استان قزوین فعالیت دارند و هدف‌گذاری شده این تعداد به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد. تحقق این هدف می‌تواند الگویی ملی برای ارتقای سرانه ورزشکاران در کشور باشد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ورزشی استان گفت: بیش از ۱۱۰۰ مکان ورزشی در قزوین فعال است و ۲۹۰ خانه ورزش روستایی نیز بهره‌برداری شده است. علاوه بر این، ۳۰ خانه ورزش روستایی دیگر نیز در دست افتتاح قرار دارد.

توسعه ورزش روستایی از برنامه ملی وزارت ورزش برای عدالت ورزشی است

این مسئول تصریح کرد: توسعه ورزش روستایی بخشی از برنامه ملی وزارت ورزش برای گسترش عدالت ورزشی در سراسر کشور است.

وزیر ورزش و جوانان درباره پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی کشور تصریح کرد: سالن سرپوشیده ۶ هزار نفری قزوین یکی از پروژه‌های شاخص ملی است که تاکنون حدود ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با کیفیت سازه‌ای بالا ساخته شده است و اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه از منابع ملی و همچنین از طریق مولدسازی تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: برخی پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات پیگیری شده و منابع ارزشمندی جذب شده است.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش دانش‌آموزی گفت: توسعه ورزش پایه در مدارس، استعدادیابی و مبارزه با فقر حرکتی از اهداف ملی وزارت ورزش است و باید در همه استان‌ها به‌طور جدی اجرا شود تا آینده ورزش کشور تضمین گردد.

دنیامالی عنوان کرد: تحرک دانش‌آموزان در سلامت جسمی و رشد فیزیکی آنان تأثیر مستقیم دارد و باید برنامه‌ریزی جدی برای افزایش مشارکت آنان در ورزش انجام شود.

دنیامالی در ادامه با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران نوجوان کشور در مسابقات آسیایی گفت: تیم‌های زیر ۱۸ سال ایران در بحرین مقام چهارم جهان را کسب کردند و با ۱۳۰ مدال از جمله ۸۰ مدال طلا افتخار بزرگی برای کشور رقم زدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تدوین طرح آمایش سرزمینی ورزش در سطح ملی، ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر استان شناسایی خواهد شد تا توزیع سالن‌ها و امکانات ورزشی به شکل متوازن صورت گیرد و مردم سراسر کشور بتوانند از فرصت‌های ورزشی برابر برخوردار شوند. همچنین افزایش حد نصاب کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان در دستور کار وزارتخانه قرار دارد تا خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت بیشتری انجام شود.