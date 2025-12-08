به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پیش از ظهر دوشنبه در ادامه سفر یکروزه خود به استان قزوین از چند پروژه ورزشی نیمهتمام این شهر بازدید کرد.
وی در جریان بازدید از سالن سرپوشیده ششهزار نفری قزوین، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل طرحهای ورزشی نیمهتمام استان تأکید کرد و گفت: بهرهبرداری از این پروژهها میتواند نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی ایفا کند.
وزیر ورزش همچنین با حضور در خانه سنگنوردی قزوین، روند اجرای این مجموعه ورزشی را مورد بررسی قرار داد و بر حمایت وزارت ورزش از تکمیل زیرساختهای ورزشی استان تأکید کرد.
دنیامالی در این بازدیدها خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای ورزشی نیمهتمام، علاوه بر ارتقای سطح ورزش استان، زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی و توسعه فعالیتهای جوانان خواهد بود.
