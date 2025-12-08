به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از سالن دوومیدانی و سالن چندمنظوره ورزشی قزوین اظهار کرد: استان قزوین استعداد و جایگاه ویژهای در بسیاری از رشتهها دارد و یکی از اولویتهای وزارتخانه، افزایش قابلیت پذیرش تماشاگر در سالنهای ورزشی و ارتقای زیرساختهای مسابقات است.
وی با بیان اینکه این دو پروژه از طرحهای مهم و مؤثر ورزشی استان هستند، افزود: سالن چندمنظوره و سالن دوومیدانی قزوین اکنون ۳۵ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سازه آنها تکمیل شده است اما برای به بهرهبرداری رسیدن، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: در نشستی با استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، درباره استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین منابع مالی این طرحها تصمیمگیری خواهیم کرد تا روند تکمیل آنها سرعت بگیرد.
دنیامالی استفاده از ماده ۲۷ و جذب سرمایهگذار بخش خصوصی را یکی از مسیرهای مهم توسعه اماکن ورزشی دانست و گفت: این قانون امکان واگذاری بلندمدت اماکن ورزشی را از ۲۰ تا ۳۰ سال فراهم میکند و زمینه مشارکت بخش خصوصی را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: در کنار آن، از روشهای مولدسازی اراضی و املاک ورزشی نیز استفاده خواهیم کرد تا منابع جدید برای تکمیل طرحهای نیمهتمام فراهم شود.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به عزم مشترک مسئولان ملی و استانی ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده و همراهی نمایندگان، استانداری و مدیران استانی، امیدواریم این دو پروژه مهم در آینده نزدیک تکمیل و در اختیار جوانان و ورزشکاران قزوین قرار گیرد.
