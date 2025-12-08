استاندار قزوین: ۵۰۰ میلیارد تومان به ورزش استان قزوین تزریق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر دوشنبه در نشست شورای ورزش استان با تأکید بر جایگاه راهبردی ورزش اظهار کرد: ورزش یک سرمایه بزرگ اجتماعی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای نشاط عمومی و حتی در عرصه دیپلماسی تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به حمایت از باشگاه‌ها و رشته‌های ورزشی استان گفت: سال گذشته باشگاه شمس‌آذر، تیم فوتسال پردیس به‌ویژه در بخش بانوان شهرستان تاکستان و رشته والیبال در معرض واگذاری قرار داشتند اما با حمایت اداره ورزش و جوانان و همراهی مسئولان استان، این روند متوقف شد و فعالیت این مجموعه‌ها ادامه یافت تا حضورشان در لیگ حفظ شود و رضایت مردم تأمین گردد.

استاندار قزوین در ادامه به اعتبارات حوزه ورزش اشاره کرد و افزود: میزان اعتبارات تملک دارایی در بخش ورزش استان ۱۲۱ میلیارد تومان بوده که دو سوم آن از محل منابع نفت و گاز تأمین شده است.

نوذری یادآور شد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان نیز برای توسعه ورزش قزوین مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که طی سه سال آینده تزریق خواهد شد.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های لازم، ورزش استان قزوین می‌تواند به‌عنوان محور توسعه اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش کند و حتی در عرصه دیپلماسی نیز اثرگذاری داشته باشد.