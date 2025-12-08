فاطمه زارعی در گفتگو با مهر بیان کرد: طبق خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، طی ۴۸ ساعت آینده شرایط جوی در منطقه نسبتاً پایدار پیشبینی میشود و آسمان غالباً صاف تا کمابری خواهد بود.
وی ادامه داد: از روز دوشنبه با افزایش رطوبت در منطقه و عبور امواج ضعیف و کمدامنه در تراز میانی جو، افزایش ابر در سطح استان رخ میدهد که این وضعیت تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: از نظر دمایی، امشب کاهش موقت دما پیشبینی میشود اما از فردا تا اواخر هفته روند تغییرات دما بهصورت افزایشی خواهد بود.
وی با اشاره به آمار ثبتشده ادامه داد: در شبانهروز گذشته سربیشه با پنج درجه زیر صفر سردترین و بندان با ۲۷ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان بود.
