به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی رحیمی در این زمینه از ثبت بارش‌های قابل توجه در نقاط مختلف شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: در سردشت ۳۲.۱ میلی‌متر، در شلماش ۳۲.۶ ملی‌متر، در موسالان ۴۱.۲ میلی‌متر و در گل‌کنک ۳۵.۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و شدت بارش‌ها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به شرایط جوی شب گذشته افزود: سرعت باد در سردشت به ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید.

این بارش‌ها موجی از امید و خوشحالی در میان کشاورزان منطقه ایجاد کرده و آنان آن را نویدبخش سالی پربار می‌دانند.