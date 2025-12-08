  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

رحیمی: ۴۱.۲ میلی‌متر بارش در موسالان سردشت ثبت شد

ارومیه - رئیس اداره هواشناسی سردشت گفت: با فعالیت سامانه بارشی ۴۱.۲ میلی‌متر بارش در موسالان سردشت در جنوب آذربایجان غربی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی رحیمی در این زمینه از ثبت بارش‌های قابل توجه در نقاط مختلف شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: در سردشت ۳۲.۱ میلی‌متر، در شلماش ۳۲.۶ ملی‌متر، در موسالان ۴۱.۲ میلی‌متر و در گل‌کنک ۳۵.۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و شدت بارش‌ها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به شرایط جوی شب گذشته افزود: سرعت باد در سردشت به ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید.

این بارش‌ها موجی از امید و خوشحالی در میان کشاورزان منطقه ایجاد کرده و آنان آن را نویدبخش سالی پربار می‌دانند.

