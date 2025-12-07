  1. اقتصاد
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

فعالیت بارش‌های سیل‌آسا در سراسر کشور؛ هشدار بارش برف، باران و طوفان

کارشناس هواشناسی با هشدار نسبت به گسترش فعالیت سامانه بارشی در سراسر کشور، گفت: تا پایان هفته اکثر استان‌ها شاهد بارش برف، باران، کاهش دما و طوفان خواهند بود و تمهیدات لازم ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور، گفت: پس از مدت‌ها، چند سامانه بارشی فعال وارد کشور شده است و نخستین سامانه از امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) وارد کشور شد.

وی افزود: این سامانه بارشی ابتدا استان‌های شمال‌غرب از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال استان ایلام، زنجان و همچنین نقاط جنوبی اردبیل را در بر می‌گیرد. فعالیت این سامانه بارشی در روز دوشنبه (۱۷ آذر) گسترده‌تر می‌شود و استان‌های غربی از جمله لرستان، همدان، شمال استان البرز و همچنین شمال استان تهران به گستره بارش‌ها اضافه می‌شوند.

ضیائیان بیان کرد: در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) نیز دامنه بارش‌ها توسعه می‌یابد و استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، استان البرز، شمال استان تهران، همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان بارش‌های قابل توجه خواهند داشت. همچنین غرب استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز از این بارش‌ها بی‌نصیب نخواهند ماند.

در ادامه، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه (۱۹ آذر)، تاکید کرد: در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) گسترده بارش‌ها به جنوب‌غرب کشور می‌رسد؛ برهمین اساس استان‌های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و بوشهر باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. همچنین بخش قابل توجهی از ارتفاعات زاگرس در این روز سفیدپوش خواهد شد.

اصغری یادآور شد: در روزهای آتی استان‌های اصفهان، یزد، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز از بارش‌های گسترده و برکات جوی بهره‌مند خواهند شد. کاهش دما در بخش‌های مختلف کشور رخ می‌دهد و هوا به شکل محسوسی سرد می‌شود؛ بنابراین کشاورزان به‌ویژه در استان‌های جنوبی باید محصولات را به مناطق امن و مسقف منتقل کنند.

این کارشناس سازمان هواشناسی گفت: استان‌های کرمان و هرمزگان نیز باید در انتظار وقوع بارش باشند؛ هرچند هنوز برای اعلام شدت آن زود است. در بخش‌هایی از تهران نیز طی امروز و فردا بارندگی رخ می‌دهد و شدت بارش در تهران، قم، مرکزی، قزوین، البرز و سواحل دریای خزر محسوس است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غرب سواحل خزر نیز بارش‌ها به صورت پراکنده و عمدتاً در ارتفاعات و دامنه‌ها پیش‌بینی می‌شود و از امروز تا پایان هفته باید در اغلب مناطق کشور منتظر وقوع بارش بود.

زهره آقاجانی

    نظرات

    • مریم IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      9 0
      پاسخ
      بخاطر خدا وًضعیت بارندگی رو اعلام‌ نکنید چنان چشم و نظر می‌زنند که ابرها پودر و نابود می‌شوند نگید تگید اعلام نکنید .‌کی اعلام شده بارندگی میشه و شده‌
    • حمید IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 2
      پاسخ
      هرمزگان چی
      • ثاشین IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        ما هیچ ما نگاه
    • سیاوشدژبرد IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      6 4
      پاسخ
      همش دروغه
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 2
      پاسخ
      مثلاً قرار بوده از روز یکشنبه استان گلستان باران سیل آسا بیاد باران که نیامده هیچ هوا هم گرم شده شما که بلد نیستید والله از گوشی نگاه کن بگو هواشناسی گوشی ها از شما خیلی دقیق تر است
    • محمد IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 0
      پاسخ
      منم دارم واقعا به این نتیجه میرسم که ابرها را عقیم میکنند که باران نباره
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      سلام انشاالله خداوند خودش برکتشو برسون
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام همیشه دروغ میکن
    • تبریزی IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باران در تبریز بارید ولی کم رمق ، با این همه دادو بیداد به جای سیل فقط سطح معابر کمی خیس شد.

