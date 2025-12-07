به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور، گفت: پس از مدتها، چند سامانه بارشی فعال وارد کشور شده است و نخستین سامانه از امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) وارد کشور شد.
وی افزود: این سامانه بارشی ابتدا استانهای شمالغرب از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال استان ایلام، زنجان و همچنین نقاط جنوبی اردبیل را در بر میگیرد. فعالیت این سامانه بارشی در روز دوشنبه (۱۷ آذر) گستردهتر میشود و استانهای غربی از جمله لرستان، همدان، شمال استان البرز و همچنین شمال استان تهران به گستره بارشها اضافه میشوند.
ضیائیان بیان کرد: در روز سهشنبه (۱۸ آذر) نیز دامنه بارشها توسعه مییابد و استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، استان البرز، شمال استان تهران، همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان بارشهای قابل توجه خواهند داشت. همچنین غرب استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز از این بارشها بینصیب نخواهند ماند.
در ادامه، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه (۱۹ آذر)، تاکید کرد: در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) گسترده بارشها به جنوبغرب کشور میرسد؛ برهمین اساس استانهای فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و بوشهر باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. همچنین بخش قابل توجهی از ارتفاعات زاگرس در این روز سفیدپوش خواهد شد.
اصغری یادآور شد: در روزهای آتی استانهای اصفهان، یزد، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز از بارشهای گسترده و برکات جوی بهرهمند خواهند شد. کاهش دما در بخشهای مختلف کشور رخ میدهد و هوا به شکل محسوسی سرد میشود؛ بنابراین کشاورزان بهویژه در استانهای جنوبی باید محصولات را به مناطق امن و مسقف منتقل کنند.
این کارشناس سازمان هواشناسی گفت: استانهای کرمان و هرمزگان نیز باید در انتظار وقوع بارش باشند؛ هرچند هنوز برای اعلام شدت آن زود است. در بخشهایی از تهران نیز طی امروز و فردا بارندگی رخ میدهد و شدت بارش در تهران، قم، مرکزی، قزوین، البرز و سواحل دریای خزر محسوس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در غرب سواحل خزر نیز بارشها به صورت پراکنده و عمدتاً در ارتفاعات و دامنهها پیشبینی میشود و از امروز تا پایان هفته باید در اغلب مناطق کشور منتظر وقوع بارش بود.
