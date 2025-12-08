به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با اشاره به پیشینه عمیق قصه و قصه‌گویی در گیلان اظهار کرد: این استان، نقطه آغاز حرکت قطار جشنواره‌های قصه‌گویی کانون پرورش فکری است و همواره در ترویج این هنر تربیتی نقش پیشگام داشته است.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان، قصه‌گویی را ابزاری ماندگار در انتقال سنت‌ها، آداب و رسوم و ارزش‌های اخلاقی دانست و افزود: اثرگذاری قصه بر ذهن و جان مخاطب، فراتر از جشنواره‌هاست و باید به صورت مستمر برای نهادینه‌سازی این هنر برنامه‌ریزی شود.

کوچک‌نژاد با تأکید بر ضرورت ایجاد دبیرخانه دائمی قصه‌گویی در گیلان ادامه داد: استقبال روزافزون مخاطبان در کشور و استان نشان می‌دهد که قصه‌گویی همچنان یک ابزار تربیتی مؤثر است. طی یک سال گذشته بیش از ۷۰ نشست آموزشی حضوری و مجازی درون و برون‌سازمانی برگزار شده است.

وی راه‌اندازی کاروان‌های قصه‌گویی، دعوت از پیشکسوتان، برگزاری جشن‌های قصه‌گویی، استفاده از ظرفیت این هنر در دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان، اعزام سفیران قصه‌گویی به پیاده‌روی اربعین و اجرای کارگاه‌های قصه برای مادران و کودکان را از برنامه‌های مهم کانون برشمرد.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت مردمی در جشنواره امسال گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۷۳۷ نفر در سایت جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند و ۸۹۳ اثر در بخش قصه‌گویی حضوری به دبیرخانه استانی ارسال شده است.

کوچک‌نژاد ابراز امیدواری کرد: برگزاری مرحله استانی جشنواره قصه‌گویی در روزهای اول و دوم دی‌ماه در رشت و آئین پایانی آن در سوم دی به میزبانی منطقه آزاد انزلی، زمینه مأنوس‌سازی هرچه بیشتر جامعه با فرهنگ قصه‌گویی را فراهم کند.

در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان از جمله استانداری گیلان، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، محیط زیست، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی، سپاه قدس گیلان، حوزه هنری، فرماندهی انتظامی، سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان فرهنگی شهرداری رشت برگزار شد، حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود برای مشارکت در این رویداد پرداختند.

در پایان نیز اعضای جلسه با حضور در نشست آموزشی قصه‌گویی مرکز فرهنگی‌هنری مجتمع کانون رشت، با بخش‌هایی از فرآیند برگزاری جشنواره آشنا شدند.