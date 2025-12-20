به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد صبح شنبه در آئین افتتاح بیست و هفتمین جشنواره قصهگویی استان، بر اهمیت قصهگویی در انتقال فرهنگ و هویت ملی تأکید کرد و گفت: از تلاش همه مربیان، داوران و همکاران اجرایی قدردانی دارم.
کوچکنژاد با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان و جای خالی دانشآموزانی که به دلیل شرایط بهداشتی امروز امکان شرکت نداشتند، گفت: امیدواریم این جشنواره فرصتی باشد تا کودکان درون خودمان را فعال کنیم و با قصهها لحظاتی پر از خلاقیت و لبخند بسازیم.
وی از مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان، برای همراهی و حمایت مستمر در برگزاری جشنواره تشکر کرد و افزود: تلاشهای تیم اجرایی و همکاران معاونت فرهنگی و اداری مالی موجب شد جشنواره به شکوه خاصی برسد و ۶۵ اثر منتخب در دو روز اجرا شوند.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با تأکید بر اینکه قصهگویی فقط سرگرمی کودکانه نیست، گفت: قصه راهی است برای انتقال ارزشها، تجربهها و گفتوگو میان نسلها. قصهها از دل طبیعت، شبهای بارانی و زبان مادربزرگها و پدربزرگها آمده و هویت ما را شکل دادهاند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این جشنواره بیش از آنکه رقابتی باشد، جشن شنیدن قصهها و تجربه لحظاتی پر از خلاقیت و لبخند برای همه شرکتکنندگان باشد.
نظر شما