به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح شنبه در آئین افتتاحیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی در مراسم دیدار با مهمانان و اصحاب رسانه گفت: چهره‌ای که می‌خندد زیباتر است و ارزشمند کسانی هستند که تلاش می‌کنند لبخند را بر چهره‌ها بنشانند. از همکاران گرانقدر در کانون پرورش فکری کودکان و مجموعه‌های مرتبط صمیمانه تقدیر می‌کنم.

وی با بیان اینکه قصه همواره یکی از ارکان فرهنگی ایران بوده است، افزود: از دوران هخامنشیان و مادها که قصه‌ها به صورت شفاهی منتقل می‌شدند، تا دوره ساسانیان و شاهنامه فردوسی، قصه‌گویی نقش مهمی در انتقال فرهنگ و آموزش داشته است. حتی در متون دینی و ادبیات ملی نیز قصه وسیله‌ای مؤثر برای آموزش ارزش‌ها بوده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان با تأکید بر محتوای قصه و نحوه ارائه آن ادامه داد: محتوای قصه و بیان آن بسیار مهم است. حتی ساده‌ترین داستان اگر با فن بیان مناسب ارائه شود، می‌تواند مخاطب را جذب و پیام فرهنگی خود را منتقل کند. عوامل محیطی مانند رنگ‌آمیزی و شادی حاکم بر فضا نیز در جذابیت قصه مؤثر است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های قصه‌گویی در سراسر کشور بتواند به اهداف برنامه‌ریزی‌شده خود دست یابد و نسل نوجوان با زبان قصه بهتر با فرهنگ و ارزش‌های ملی آشنا شوند.

