شوراهای صنفی احیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری که امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه به مناسبت هفته پژوهش و روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، به نقش دانشجویان در تحولات دانشگاهی و اجتماعی گفت: ۱۶ آذر نماد جنبش دانشجویی و فرصتی برای بیان شفاف مطالبات دانشجویان است. باید قدر دانشجویان را که حاصل یک رقابت جدی در کنکور هستند، بیشتر بدانیم و زمینه‌های رشد علمی و اخلاقی آنان را فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تاریخچه روز دانشجو ادامه داد: در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ و در پی اعتراض دانشجویان به سفر نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به ایران، نیروهای گارد به تجمع آنان حمله کرد و سه دانشجو به شهادت رسیدند. این حادثه نقطه آغاز جنبش دانشجویی در ایران بود و امروز نیز این روز در دانشگاه‌ها با برنامه‌های گسترده گرامی داشته می‌شود.

وی تأکید کرد: دانشجو و دانشگاه نبض تحولات جامعه‌اند و هر زمان دانشگاه حرکت کند، جامعه نیز رو به جلو حرکت خواهد کرد. به همین دلیل دانشگاه تهران که مبدأ شکل‌گیری ۱۶ آذر بوده است، سهم بیشتری در این تاریخ دارد.

رئیس کرمی به اهمیت توجه به دانشجویان اشاره کرد و گفت: باید زمینه‌های رشد دانشجویان را به لحاظ علمی، اخلاقی و فرهنگی فراهم کنیم و نیازهای رفاهی آنان را نیز بهتر از قبل برآورده کنیم تا دانشجویان بتوانند در یک فضای مناسب فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف، آموزشی و پژوهشی، حوزه‌های هنری، سیاسی و اجتماعی دنبال کنند.

وی در خصوص فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: خوشبختانه شوراهای صنفی ما در دانشگاه مجدداً احیا شدند و فعالیت‌های خوبی را دنبال می‌کنند. همچنین تشکل‌های دانشجویی نیز علی‌رغم سلایق مختلف فعالیت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نامگذاری هفته آخر آذر به عنوان هفته پژوهش و فناوری، گفت: در این هفته معمولاً ماحصل فعالیت‌های پژوهشی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در هفته آینده فعالیت‌های ۱۲۱ مرکز تحقیقاتی، یک پژوهشگاه و بیش از ۱۰ پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران، نمایش داده خواهد شد. فعالیت‌های تحقیقاتی و طرح‌های تحقیقاتی بزرگ ملی که در دست اقدام داریم و همچنین فعالیت‌های فناورانه، بحث‌های تولید در حوزه دارو و.. خواهد بود.

رئیس کرمی بر نقش دانشجویان در این هفته پژوهش تأکید کرد و گفت: ما در هفته پژوهش نیز تمرکر فعالیت‌ها را بر فعالیت‌های دانشجویی قرار دادیم.