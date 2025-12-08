جزئیات نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس و وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و روز مادر در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در این دیدار که با هدف بررسی چالشهای حوزه آموزش و تقویت تعاملات میان نهاد قانونگذاری و دستگاه اجرایی برگزار شد، طرفین بر لزوم توجه ویژه به مسائل بانوان فرهنگی و دانشآموزان دختر تأکید کردند.
همچنین وزیر آموزش و پرورش در این نشست، ضمن قدردانی از دغدغهمندی نمایندگان مجلس، گزارشی از وضعیت موجود و برنامههای وزارتخانه ارائه کرد.
اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در ادامه به بیان دیدگاهها و مطالبات خود پرداختند و عدالت آموزشی، سختی کار معلمان زن، توسعه فضاهای ورزشی و مسائل این حوزه دختران از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست مشترک بود.
نظر شما