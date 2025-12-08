تأکید رئیس جدید مرکز طب ایرانی بر اجرای اسناد بالادستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز طب ایرانی، حسین رضاییزاده، رئیس جدید این مرکز، بر اجرای اسناد بالادستی، بهویژه بند دوازدهم سیاستهای کلی سلامت، و ایجاد شبکه ملی پژوهش طب ایرانی بهعنوان محور دوره جدید مدیریت تأکید کرد.
این مراسم با حضور علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، جمعی از اساتید، پیشکسوتان طب ایرانی و اعضای هیأت علمی در ساختمان مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد.
رضاییزاده ضمن قدردانی از خدمات حسینییکتا، مدیر پیشین مرکز، گفت: اگر همراهی بیشتری از سوی برخی تصمیمگیران وجود داشت، امروز شاهد ادغام کامل طب ایرانی در نظام سلامت بودیم.
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، بر ساماندهی خدمات مبتنی بر شواهد علمی، توسعه آموزش، پژوهش، خدمات بهداشتی درمانی و تهیه فهرست ملی فرآوردههای گیاهی تأکید کرد.
رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل، مهمترین اقدام دوره جدید را «تأسیس شبکه ملی پژوهش» دانست و گفت این شبکه میتواند زیربنای علمی مستحکمی برای برنامههای آتی ایجاد کند.
وی مسیر جدید مرکز را مبتنی بر انسجام، شواهد معتبر، پژوهشهای کاربردی و همکاری گسترده دانشگاهها اعلام کرد و رونمایی از کتاب «شرح خدمات مرکز» را گامی در جهت شفافسازی و استانداردسازی خدمات خواند.
رضاییزاده در پایان از همه اساتید و متخصصان حوزههای مرتبط دعوت کرد برای تحقق برنامههای دوره جدید با مرکز همراه باشند.
پایهگذاری شبکه پژوهش طب ایرانی؛ مهمترین دستاورد دوره گذشته
در مراسم تکریم و تودیع رئیس مرکز طب ایرانی، نفیسه حسینییکتا با ارائه گزارشی از اقدامات و چالشهای دوران مسئولیت خود، پژوهش و آموزش را محور اصلی توسعه طب ایرانی دانست.
حسینییکتا با قدردانی از همکاران و اساتید حوزه طب ایرانی گفت: اقدامات دفتر طب ایرانی ادامه مسیر دورههای پیشین بوده و با وجود محدودیتها، پایهریزی شبکه پژوهش و تولید شواهد طب ایرانی مهمترین دستاورد این دوره است.
وی تمرکز بر پژوهش، تقویت آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی و ساماندهی فعالیتهای پژوهشی را شرط اصلی توسعه منطقی و پایدار خدمات طب ایرانی عنوان کرد.
مدیرکل پیشین دفتر طب ایرانی با اشاره به انتشار کتاب «شرح خدمات مرکز» آن را اقدامی فرهنگی و توسعهای دانست و ابراز امیدواری کرد در دوره مدیریت جدید و با همراهی سیاستگذاران، چند جلد دیگر از این مجموعه منتشر شود.
قدردانی رئیس انجمن علمی طب سنتی از خدمات رئیس پیشین مرکز
در این مراسم، روشنک مکبرینژاد، رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران، با قدردانی از خدمات نفیسه حسینییکتا، نقش او را در پیشبرد فعالیتهای علمی و اجرایی طب ایرانی مؤثر دانست.
مکبرینژاد با اشاره به تعاملات گسترده انجمن با مرکز طب ایرانی از سال ۱۴۰۰ تاکنون گفت: بیشترین همکاری علمی و صنفی انجمن در این سالها با حسینییکتا بوده و حمایتهای ایشان سبب انسجام فعالیتهای علمی و توسعه ساختارمند برنامههای کلان طب ایرانی شده است.
وی تلاشهای حسینییکتا را تلاشی مهم در ایجاد همافزایی میان طب ایرانی و نظام سلامت کشور عنوان کرد و افزود: توجه به میراث علمی کشور، سرمایهگذاری برای آینده سلامت جامعه است.
رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد در مسئولیتهای آتی نیز حضور مؤثر حسینییکتا تداوم یابد و با تبریک به حسین رضاییزاده برای پذیرش ریاست جدید مرکز، تأکید کرد: انجمن علمی طب سنتی ایران همچنان با روحیه همکاری در کنار وزارت بهداشت خواهد بود.
