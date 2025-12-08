به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ریخته گر در این زمینه با بیان اینکه میانگین کشور در مثبت شدن نمونه‌های آنفلوانزا ۳۴ درصد است و استان از میانگین کشوری پایین‌تر است، افزود: پیش بینی می‌شود ویروس آنفلوانزا تا پایان بهمن واوایل اسفند ماه در استان فعال باشد از مردم خواست تا حد امکان از تجمعات پرهیز کنند و از ماسک استفاده کنند.

وی آنفلوانزا را یک‌نوع بیماری واگیر دانست و گفت: با مصرف نوشیدنی وتامین آب بدن و هم همچنین استفاده از سبزیجات در رژیم غذایی از ابتلاء به این بیماری جلوگیری می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه تعطیلی‌ها با هدف توقف چرخه انتقال ویروس انجام می‌شود: از مبتلایان خواست تا بهبود کامل بیماری در خانه بمانند و از حضور در محل کار، مدارس و دانشگاه‌ها خودداری کنند.