به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان آستارا که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در فرمانداری آستارا برگزار شد، شهرستان آستارا را «نگین ایران» توصیف کرد و گفت: آستارا به دلیل موقعیت ویژه و مرزهای سه‌گانه، ظرفیتی کم‌نظیر در کشور دارد و شایسته رسیدگی و توجه جدی‌تر است.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حیران و وضعیت نامطلوب سواحل افزود: تغییر کاربری‌ها به‌صورت ویژه رصد می‌شود و هر گزارشی که برسد بلافاصله رسیدگی خواهد شد. در مرحله ابتدایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز متوقف می‌شود و اگر به مرحله صدور حکم برسیم، تخریب بدون هیچ‌گونه مماشات انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌های ملی نباید به ساختمان‌های چند ده میلیاردی تبدیل شود که در نهایت مجبور به تخریب آن‌ها شویم، تأکید کرد: این وظیفه ماست که از ابتدا مانع تضییع حقوق عمومی شویم.

انتقاد از وضعیت مدیریت شهری و لزوم اقدام فوری

الهیان با اشاره به مشاهده وضعیت نامناسب مسیر ساحلی هنگام ورود به آستارا گفت: به‌عنوان یک شهروند، از دیدن این شرایط متأسف شدم. موضوع را با شهرداری و مسئولان استان مطرح کردیم اما اقدام مؤثری صورت نگرفته است. این موارد مصداق ترک فعل است و در دستور کار دادستان جدید قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی مزاحم مدیران اجرایی نخواهد بود اما در برابر ترک فعل کوتاه نخواهد آمد، اظهار داشت: بازپرس شمشیر عدلیه است و دادستان جدید با همین رویکرد ترک فعل‌های واقعی را پیگیری خواهد کرد. هدف ما کمک به مدیران برای پیشبرد امور مردم است، نه ایجاد مانع.

الهیان بخش مهمی از شایعات و دروغ‌پراکنی‌ها را ناشی از ضعف عملکرد دستگاه‌ها دانست و گفت: اگر مردم احساس کنند مسئولان مشغول خدمت هستند، بسیاری از شایعات خریدار نخواهد داشت. جلب اعتماد عمومی مهم‌ترین راه مقابله با دروغ‌پراکنی است.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با انتقاد از بلاتکلیفی تجهیزات صداوسیما در آستارا افزود: در شأن شهرستان نیست که به دلیل کمبود بودجه، تجهیزات رسانه‌ای در انبارها بماند و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

تأکید بر اجرای رهنمودهای رهبری و رئیس قوه قضائیه

الهیان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت قوه قضائیه گفت: هدف ما این است که مردم هنگام مواجهه با ظلم با اطمینان بگویند به قوه قضائیه مراجعه می‌کنیم. مسیر ما دقیقاً ذیل رهنمودهای رهبری و رئیس قوه قضائیه است.

وی ضمن تقدیر از سال‌ها خدمت دادستان پیشین، آقای همدمی، اظهار امیدواری کرد که دادستان جدید، حسنی‌بیگی، با تجربه و توان مدیریتی خود بتواند یادگاری ماندگار در عمران، آبادانی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی بر جای بگذارد.

ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر

علی درمانی نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات موجود در پروژه‌های مسکن مهر گفت: سال‌ها است که بخشی از واحدهای مسکن مهر نیمه‌تمام باقی مانده و مردم که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، همچنان چشم‌انتظار تحویل منازل خود هستند.

وی افزود: انتظار داریم اداره کل استان با جدیت بیشتری نسبت به تکمیل این پروژه‌ها اقدام کند تا حقوق مردم تضییع نشود.

فرماندار آستارا در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه حیران افزود: متأسفانه برخی افراد غیر بومی با ورود به این منطقه اقدام به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات کرده و ساخت‌وسازهای خارج از محدوده روستا را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر در همان مراحل ابتدایی پی‌ریزی با این تخلفات مقابله شود، امکان جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز فراهم خواهد شد لذا از دستگاه قضائی درخواست داریم شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به این پرونده‌ها در شهرستان تشکیل شود.

ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضائی با اخلالگران امنیت اجتماعی و اقتصادی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی این شهرستان، خواستار ایجاد فرمانداری ویژه برای آستارا شد.

وی با اشاره به توان اقتصادی منطقه گفت: ما به اندازه کشورهایی چون کویت و قطر در شهرستان درآمد داریم، اما مظلوم واقع شده‌ایم. بارها گفته‌ایم نه ریالی از ما بگیرید و نه ریالی بدهید، بگذارید با درآمد خودمان آستارا را به عروس شهرهای خاورمیانه تبدیل کنیم.

امام جمعه آستارا در ادامه سخنان خود به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جایگاه قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند باید کاری کنید مردم به قوه قضائیه اعتماد کنند. اگر کسی در هر گوشه کشور مورد ظلم قرار گرفت، باید بتواند با مراجعه به دادگستری مشکل خود را حل‌شده بداند. این اعتماد باید در جامعه ایجاد شود.

وی مبارزه با فساد را یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق این اعتماد دانست و اظهار داشت: مبارزه با فساد برای مردم امید و اعتماد ایجاد می‌کند و قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی باید با همکاری سایر قوا، قاطعانه با اخلالگران امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مقابله کند.

در پایان این جلسه از تلاش‌های ۶۱ ماهه یاسر همدمی دادستان سابق بندر آستارا تجلیل و جواد حسن بیگی به سمت دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان مرزی بندر آستارا منصوب شد، همچنین یاسر همدمی نیز به عنوان رئیس دادگستری شهرستان تالش منصوب شد.

گفتنی است؛ جواد حسن بیگی پژوهشگر مقطع دکتری جزا و جرم شناسی و همچنین بازپرس ویژه جرایم جنایی دادگستری بندر انزلی بود که به عنوان دادستان جدید بندر آستارا معرفی شد.