به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نکولعلآزاد در توضیح عملکرد کاروان ایران در بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان گفت: بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان طی روزهای ۲۴ آبان تا ۶ آذر در توکیو برگزار شد. کاروان ایران با ۱۶۰ ورزشکار در ۱۲ رشته شرکت کرد و با کسب ۳۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۹ برنز در جایگاه هفتم قرار گرفت.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان افزود: این موفقیت نتیجه تجربه ارزشمندی است که ورزشکاران ما از بازیهای آسیایی کسب کرده بودند. سال گذشته برای نخستینبار قهرمان آسیا شدیم و همان تجربه زیربنای پیشرفت در المپیک بود. پس از آن نیز اردوهای منظم و کمسابقهای برگزار کردیم. کمیته روانشناسی و کمیته بدنسازی بهطور مستمر روی عملکرد تیمها نظارت داشتند و در برخی رشتهها نیز تغییراتی در کادر فنی ایجاد شد تا تیمها آمادگی مطلوبتری پیدا کنند. از سوی دیگر والدین و خود ورزشکاران انگیزه بالایی داشتند تا جایگاهشان را در عرصه بینالمللی تثبیت کنند.
نکولعلآزاد ادامه داد: برای ورزشکاران ناشنوا ورزش تنها رقابت نیست؛ بخشی از هویت و مسیر زندگی است. وقتی ورزشکاری میخواهد ازدواج کند یا در جامعه جایگاه شغلی پیدا کند با افتخار میگوید من قهرمان المپیک هستم، شاغل هستم و ناشنوا بودن دلیل خجالت نیست. بنابراین ورزش به افزایش اعتمادبهنفس و کیفیت زندگی آنان کمک میکند. ما نیز وظیفه داریم کمیت و کیفیت فعالیتهایمان را روزبهروز ارتقا دهیم.
او با اشاره به نتایج تیمها در رشتههای مختلف خاطرنشان کرد: در بازیهای آسیایی قهرمان شدیم، در قهرمانی جهان فوتسال به مقام اول رسیدیم و در المپیک نیز رتبه هفتم را کسب کردیم. البته در برخی رشتهها همچون فوتبال و والیبال ساحلی نتیجه مطلوبی نگرفتیم و میتوانستیم جایگاه خود را تا رتبه سوم یا چهارم نیز افزایش دهیم اما این اتفاق نیفتاد. با این حال انگیزه عمومی تیمها بسیار بالا بود و رشتههایی مانند کشتی، کاراته، تکواندو، تیراندازی و جودو مدالآور ظاهر شدند. تنوع رشتهای ما تحسینبرانگیز بود. بانوان نیز عملکردی فوقالعاده داشتند. فقط ۱۹ ورزشکار زن در کاروان حضور داشت اما تعداد مدالهای طلای بانوان و آقایان برابر شد. این موضوع مسئولیت ما را در حوزه برنامهریزی برای بانوان سنگینتر میکند.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: با همه این پتانسیل بزرگترین مشکل ما مسئله مالی است. برای حضور در المپیک ژاپن بخش قابلتوجهی از هزینهها را از طریق اسپانسرها و خیرین تأمین کردیم اما تأمین مالی همچنان مهمترین دغدغه فدراسیون است. بانک صنعت و معدن، شرکت گلها و بنیاد مستضعفان حمایتهای ارزشمندی داشتهاند و امیدواریم با جلسات در دست برگزاری بتوانیم این حامیان را به پشتیبان دائمی فدراسیون تبدیل کنیم. اگر این خلأ مالی برطرف شود قطعاً جایگاه ایران ارتقا مییابد و تعداد بیشتری از ناشنوایان میتوانند به صورت حرفهای وارد ورزش شوند. پس از این نیز برای حضور در المپیک نیازمند کسب سهمیه هستیم و این کار مستلزم اعزام تیمها به تمامی مسابقات آسیایی و جهانی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پشتوانهسازی را پیش از المپیک در رشتههایی مانند والیبال، فوتسال بانوان و دوومیدانی آغاز کردیم ولی این روند نیز به منابع مالی نیاز دارد. بر اساس قانون سه درصد از استخدام دستگاههای اجرایی باید از میان افراد دارای معلولیت باشد اما ناشنوایان در ابتدا مشمول این بند نمیشدند. اکنون در حال پیگیری هستیم تا این نقص رفع شود. همچنین در تلاشیم با همکاری دولت برای ورزشکاران زمین مسکونی دریافت کنیم و در حوزه تعاونی مسکن نیز اقدامات خوبی با کمک شرکت گلها انجام شده است.
نکولعلآزاد در پایان افزود: سوال مهم این است که آیا میتوان برای همین ۳۷ قهرمان ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق پایدار در نظر گرفت؟ اگر بتوانیم معیشت آنان را تأمین کنیم بدون تردید مدالآوری نیز پایدارتر و تضمینشدهتر خواهد شد. ما به حمایت جدی نیاز داریم و امیدواریم با برنامهریزی دقیق مسیر موفقیتهای بزرگتر را برای ورزش ناشنوایان هموار کنیم.
