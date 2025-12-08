به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که روز دوشنبه در دانشگاه بینالمللی اهلبیت (ع) برگزار شد، با اشاره به اینکه دانشگاه اهل بیت (ع) طی سالهای اخیر از حضور ۹ ملیت به ۳۴ ملیت رسیده و همچنان در هر سال و هر ترم رشد دارد، افزود: دانشگاه در گذشته تنها هفت یا هشت رشته داشت اما اکنون ۲۷ تا ۲۸ رشته علمی از جمله دورههای دکتری در آن فعال است.
وی بیان کرد: توسعه سختافزار و نرمافزار آموزشی، تحول رشتهای و حضور ۹۷ درصد دانشجویان از ملیتهای مختلف، این دانشگاه را در مسیر تبدیلشدن به یک دانشگاه جامع قرار داده و ظرفیت ایجاد ستاد علمی و ستاد معین را فراهم کرده است. همچنین ارتباطات بینالمللی دانشگاه امکان اعزام دانشجو به مراکز علمی دیگر کشورها را مهیا میسازد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به ۱۶ آذر و شهادت سه دانشجو در سال ۱۳۳۲ گفت: مطالعه شرایط آن دوران برای دانشجویان بینالمللی جذاب است. فرهنگ دانشجویی ایران همواره مانع نفوذ جریان استکبار بوده و دانشگاه یکی از کانونهای اصلی مقاومت در تاریخ معاصر کشور به شمار میرود.
رمضانی با تأکید اینکه دانشگاه از سه رکن دانشجو، استاد و مدیریت تشکیل شده، اظهار کرد: دانشجو باید فرهنگساز و تاریخساز و تمدنساز باشد و دانشگاه نباید به کارخانه مدرکسازی تبدیل شود.
وی اظهار داشت: دانشگاه باید دانشمند تربیت کند و دانشمند باید نقش تاریخی ایفا کند. بخش مهمی از این نقشآفرینی به علمیت دانشگاه و جدیت در تحصیل بستگی دارد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) پرسشگری را نخستین ویژگی دانشجوی مسلمان دانست و بیان کرد: هرگاه تعداد سؤالها بیش از پاسخها باشد، دانشگاه در مسیر تمدنسازی حرکت میکند.
حجت الاسلام والمسلمین رمضانی با تاکید بر اهمیت عدالتخواهی افزود: عدالت آرزوی پیامبران، مصلحان و صالحان است. حتی در کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و دانشگاههای جهان نیز موجهای عدالتخواهی مشاهده میشود و دانشجو باید مطالبهگر تخصصی باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه دانشگاه، مکان علم است، تاکید کرد: فضای دانشگاه محل اغتشاش و هیاهو نیست. دانشگاه و حوزه باید فرهنگساز باشند و ظلمستیزی از ویژگیهای اساسی دانشجوی مسلمان است.
وی به دانشجویان توصیه کرد که دانشجویان شبها زود بخوابند، صبحها زود بیدار شوند و ساعات بیداری را به مطالعه اختصاص دهند.
رمضانی با بیان اینکه استاد بدون مطالعه نمیتواند به کلاس وارد شود، تأکید کرد: کیفیت دانشگاه وابسته به مقالات علمی پژوهشی اساتید است و صرفاً مقالات علمی ترویجی کافی نیست.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه چهار شاخص اصلی دانشگاه تمدنی را تولید علم نافع و مؤثر در پیشرفت کشور و انسان، تربیت انسان عالم، متعهد و مؤمن، استقلال علمی و فکری و تولید علم بومی و اخلاقمحوری در محیط علمی عنوان کرد و گفت: علم بدون ایمان میتواند به فجایع تاریخی مانند جنایت علیه سرخپوستان و آفریقاییها منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمین رمضانی خطاب به دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) بر بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرد و گفت: در این بیانیه مسیر پیشرفت معنویت، عدالت و سبک زندگی صحیح تبیین شده است.
وی در ادامه شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) را جریانساز دانست و با اشاره به جمله پیامبر اسلام (ص) درباره حجیت حضرت زهرا (س) بیان کرد: جایگاه ایشان فراتر از انتساب خانوادگی بوده و ریشه در مقام معرفتی و انسانی دارد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در نقد وضعیت زنان در غرب گفت: حقوقی مانند حق تحصیل و حق مالکیت پس از نبردهای سیاسی و در واکنش به ظلمهای گذشته به دست آمده اما امروز نیز استفاده ابزاری از زنان، قاچاق زنان و دختران و بهرهگیری تبلیغاتی از تصویر زن در غرب ادامه دارد.
وی با اشاره به آماری که نشان میدهد حدود ۷۰ درصد قاچاق انسان در جهان مربوط به زنان و دختران است، اظهار داشت: اسلام حدود ۳۰۰ آیه درباره زن دارد و انبیای الهی، بهویژه پیامبر اسلام (ص)، بزرگترین مدافعان حقوق زنان بودهاند.
رمضانی با تاکید بر اینکه اگر کرسیهای فاطمهشناسی در دانشگاههای غرب ادامه پیدا میکرد، تصویر زن در آن جوامع بهگونهای دیگر معرفی میشد، بیان کرد: شناخت صحیح این الگو میتواند ما را در جهان مدرن به پیروزی فکری و فرهنگی برساند.
