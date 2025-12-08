سرهنگ فقیه: حل مشکلات معیشتی مردم محور اصلی امر به معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خضر فقیه در نشست با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر ضرورت بازگشت امر به معروف به جایگاه شایسته و مأموریت اصلی خود، اظهار کرد: این فریضه الهی تنها به یک موضوع خاص محدود نشده و در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، معیشت، اشتغال و خدمات عمومی نیز رسالت جدی دارد.

وی افزود: با توجه به ۳۶ سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، امر به معروف باید در تراز حل مشکلات مردم تعریف شود و مطالبه‌گری در حوزه بازار، نحوه توزیع کالا، نظارت اقتصادی و پاسخ‌گویی مدیران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها و مشکلات در توزیع کالاهای اساسی گفت: انتظار مردم این است که عدالت در خدمات رسانی رعایت شود و دستگاه‌ها نسبت به مسئولیت‌های قانونی خود پاسخ‌گو باشند.

سرهنگ فقیه ادامه داد: رفع مشکلات اشتغال، مسکن، تحصیل و معیشت جوانان به‌طور مستقیم بر بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه تأثیرگذار است و توجه به این حوزه‌ها نوعی امر به معروف و عمل به مسئولیت اجتماعی است.

وی با اعلام آمادگی مجمع برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در سطح استان خاطرنشان کرد: این مجموعه با ظرفیت نیروهای متخصص در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، مدیریتی و اجتماعی می‌تواند در مسیر حل مسائل و کمک به برنامه‌ریزی‌ها نقش‌آفرین باشد.

مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر گفت: امر به معروف از خود ما آغاز می‌شود و انتظار این است که هم مردم و هم مدیران نسبت به وظایف قانونی و اخلاقی خود متعهد باشند تا اعتماد اجتماعی تقویت شده و گره‌های موجود در زندگی مردم گشوده شود.