به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسماعیل پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضای مردم برای خرید میوه، شیرینی و آجیل و غیره طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۲ لغایت ۳۰ آذرماه سال جاری با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت و اتاق اصناف در قالب گشتهای مشترک بازرسی اجرا میشود.
اسماعیل پور تصریح کرد: در این طرح روزانه اکیپهای گشت مشترک در مرکز استان و شهرستانهای تابعه از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مرغ و گوشت، میوه و تره بار بازرسی و ضمن رصد سلامت محصولات با هرگونه تخلفات صنفی ازجمله گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به نقش نظارتی مردم در پیشگیری از تخلفات صنفی پرداخت و بیان کرد: از آنجایی که همکاری و مشارکت مردم در پیشگیری و کاهش تخلفات از اهمیت ویژهای برخوردار است از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را گزارش دهند تا در اسرع وقت توسط بازرسان مورد بررسی قرار گیرد.
