ذاکر: مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره محدودسازی صادرات ابطال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صادرات اظهار کرد: این مصوبه مشکلات جدی برای کشاورزان ایجاد کرده و موجب توقف بسیاری از کامیون‌های حامل محصولات کشاورزی در مرزها شده است.

به گفته وی، این تصمیم روند طبیعی بازار را مختل و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش داده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه به تضعیف تولید ملی و تهدید امنیت غذایی منجر شده، توضیح داد: طبق این مصوبه، هر فردی که کارت بازرگانی فعال داشته و سقف آن تکمیل نشده باشد، می‌تواند اقدام به صادرات کند.

ذاکر افزود: کارت‌های بازرگانی بسیاری از تجار به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی مسدود شده و همین موضوع امکان صادرات را از آنان گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد محدودیت برای صادرات سیب تأکید کرد: اکنون مقدار زیادی از سیب تولیدی آذربایجان غربی در سردخانه‌ها مانده، در حالی که این محصول باید پیش از سال نو و شب یلدا صادر می‌شد.

وی در پایان خواستار ورود ریاست مجلس به موضوع شد و گفت: انتظار داریم رئیس مجلس ابطال این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی را به‌صورت جدی دنبال کنند.