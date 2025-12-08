تداوم فعالیت سامانه بارشی در کردستان تا چهارشنبه

خسرو سیف پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر پایه تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی که از روزهای گذشته وارد منطقه شده، تا پایان روز چهارشنبه در استان فعال خواهد بود و طی این مدت جو غالباً ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بازه زمانی یادشده بارش باران همراه با احتمال رعد و برق و در برخی نقاط تگرگ رخ خواهد داد و وزش باد نیز در ساعات مختلف انتظار می‌رود.

به گفته وی، در نواحی مرتفع و گردنه‌های سردسیر به‌ویژه از اواخر سه‌شنبه، رگبار برف دور از انتظار نیست.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی کردستان با اشاره به هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ افزود: آبگرفتگی معابر عمومی، افزایش رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و لغزندگی و حتی انسداد گردنه‌های برف‌گیر از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه بارشی در سطح استان خواهد بود و شهروندان باید احتیاطات لازم را در ترددهای جاده‌ای رعایت کنند.

وی همچنین از کاهش محسوس دمای هوا خبر داد و گفت: امروز کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دمای روزانه رخ می‌دهد و تا پایان هفته نوسان دمای بیشینه در محدوده ۲ تا ۴ درجه ادامه خواهد داشت.

سیف‌پناهی با اشاره به آمار بارش‌ها، افزود: از آغاز فعالیت سامانه تا ساعت ۱۰ صبح امروز بیشترین میزان بارش در سلین با ۲۷ میلی‌متر ثبت شده است. پس از آن، سروآباد با ۲۳.۸ میلی‌متر، مریوان با ۲۰.۸ میلی‌متر و بانه با ۱۲.۷ میلی‌متر بیشترین سهم را از بارندگی‌ها داشته‌اند.