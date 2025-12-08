به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست صمیمانه با دانشجویان دانشگاه پیام‌نور واحد خورموج، با تبریک روز دانشجو و میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: نه فقط ۱۶ آذر بلکه همه روزهای سال متعلق به دانشجویان است و این قشر فرهیخته همواره در تاریخ ایران عزیز، نقشی اثرگذار و تعیین‌کننده داشته است.

وی با گرامیداشت یاد سه شهید دانشجوی ۱۶ آذر، این روز را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور دانست و افزود: اگر امروز روزی در تقویم به نام دانشجو ثبت شده، ناشی از اثرگذاری جریان دانشجویی در گذشته و امروز است. جایگاه دانشجو در جامعه به گونه‌ای است که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها منشأ تحول و راهگشا باشد.

مقاتلی با اشاره به رویکرد دولت در اعتماد به نظر کارشناسانه جوانان گفت: نگاه دولت وفاق ملی نگاه کارشناسانه و مبتنی بر خرد جمعی است. چه کارشناسانی مطمئن‌تر از دانشجویان که روحیه پرسشگری، نقد، تحقیق و مطالبه‌گری را در خود دارند بر همین اساس، تصمیم‌سازی در بخش‌های مختلف باید با مشارکت مستقیم دانشجویان انجام شود و مدیران وظیفه دارند در این مسیر تسهیل‌گر باشند نه مانع.

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه «حکمرانی نو» تنها یک شعار نیست، اظهار کرد: دولت زمانی حکمرانی نو را محقق می‌کند که آماده اصلاح مسیر و شنیدن صدای مردم باشد. نمونه آن درخواست استرداد لایحه مرتبط با فضای مجازی بود که دولت به احترام مطالبه مردم آن را بازگرداند.

وی ادامه داد: در شهرستان دشتی نیز تلاش کرده‌ایم تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نظر متخصصان و ظرفیت مردمی شکل بگیرد. دانشجو فرزند همین مردم است و ترکیب اعتماد به مردم و دانشجویان می‌تواند آینده شهرستان را متحول کند.

مقاتلی نقش دانشگاه‌ها در تولید راهکار و پژوهش کاربردی را مهم دانست و خطاب به دانشجویان گفت: فرصت‌ها بازنمی‌گردد. امروز که در چنین روزی در کنار هم هستیم، باید بدانید که پژوهش‌ها و ایده‌های شما می‌تواند مسیر حل بسیاری از چالش‌های اداری و اجتماعی شهرستان را هموار کند.

وی تصریح کرد: اگر بناست در حوزه‌های بانوان، اجتماعی، فرهنگی یا عمرانی تصمیم گرفته شود، باید تصمیم‌سازی از جانب صاحبان آن حوزه‌ها انجام گیرد؛ ما تنها تصمیم‌گیر نهایی و تسهیل‌کننده هستیم.

فرماندار دشتی با اشاره به تلاش دولت برای تقویت وفاق ملی افزود: وفاق یعنی دیدن منافع ملی فراتر از اختلاف سلیقه‌ها. اگر مطالبه‌ای به نفع مردم و کشور باشد، باید همگی حول آن همدل باشیم.

مقاتلی با تقدیر از مدیریت و اساتید دانشگاه پیام‌نور واحد خورموج خاطرنشان کرد: امید داریم مسیر پیش‌روی دانشجویان و مدیران کشور به سوی آبادانی و سربلندی ایران عزیز باشد. مردم و دانشجویان ما شایسته بهترین‌ها هستند و دولت نیز خود را موظف به خدمت صادقانه در جهت تحقق این اصل می‌داند.