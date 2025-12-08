به گزارش خبرگزاری مهر، آرش قربانی چقامارانی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلیسینا با استناد به آمارهای بینالمللی اظهار کرد: ایران در تولیدات علمی رتبه پانزدهم جهان را به خود اختصاص داده و از نظر میزان استنادات نیز با یک پله ارتقا در جایگاه هفدهم قرار گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با بیان اینکه نقش بوعلیسینا در توسعه علمی استان محوری است، افزود: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ اثر علمی دانشگاه در پایگاه اسکاپوس ثبت شده و میزان استنادات از ۲۴۵ هزار مورد عبور کرده است. به گفته وی، بیش از ۷۵ درصد مقالات دانشگاه در چارکهای اول و دوم مجلات معتبر جهانی منتشر شدهاند.
قربانی چقامارانی با اشاره به وضعیت دانشگاه در رتبهبندیهای بینالمللی خاطرنشان کرد: بوعلیسینا در نظامهای تایمز، کیو.اس و لایدن جایگاه قابل قبولی میان دانشگاههای کشور کسب کرده و در برخی حوزههای بینرشتهای رشد قابل توجهی داشته است.
وی از تمرکز پژوهشهای دانشگاه بر حوزههای فناورانه نظیر انرژیهای نو، محیطزیست، هوش مصنوعی و سیاستگذاری اجتماعی خبر داد و افزود: بخشی از پژوهشهای دانشگاه در زمره موضوعات داغ علمی و مرزهای دانش قرار دارد.
در ادامه گزارش، فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری طی یک سال گذشته تشریح شد که تدوین آئیننامههای جدید پژوهشی، حمایت از ثبت اختراعات و تسهیل قراردادهای پژوهشی از جمله آنهاست.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان با قدردانی از جامعه علمی دانشگاه، بر تقویت تولیدات علمی و توسعه همکاری با صنعت تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود جایگاه پژوهشی دانشگاه در سالهای آینده ارتقا یابد.
