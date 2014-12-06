اختصاص ۱۰ درصد بودجه دانشگاه بوعلی همدان به تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان همدان، اظهار داشت: توجه به تحقیق و پژوهش و ارتقا جایگاه پژوهشگران از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید تنها در هفته پژوهش به این موضوع پرداخت.

وی با بیان اینکه علی رغم پیشرفت ها در بخش پژوهش، همچنان این تنگه و گذرگاه برای عبور باز نشده است، گفت: این مسئله به یک نگاه علمی نیاز دارد.

غلامی با اشاره به نقاط ضعف در قسمت پژوهش گفت: در حال حاضر در بحث فرآیندهای تامین اعتبار، طرح های اجرایی و کاربردی شده زیرساختی وجود ندارد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان در ادامه اظهار داشت: سازمان ها و مراکز غیر دانشگاهی نیز باید در بحث پژوهش حضور داشته باشند.

غلامی تاکید داشت: باید در دانشگاه ها برای ارزش گذاری تحقیقات تجدید نظر شود و در بحث مالی نیز تحقیقات کاربردی مد نظر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه میلیارد تومان قرارداد برای وزارتخانه و دستگاه های اجرایی بسته شده است، اظهار داشت: این قراردادها با همکاری صنعت بوده و با استقبال خوب دانشگاه همراه است اما به سیاست گذاری جدیدی نیاز دارد.

همدان قطب گیاهان دارویی است

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه همدان قطب گیاهان دارویی است و دانشگاه علوم پزشکی می تواند در این زمینه در کشور نمونه باشد، افزود: در حیطه کار ما مسئله پژوهش کار متفاوتی است که در بحث سلامت دیده می شود و با نگاه درون سیستمی حلقه خود را با مردم که خدمت گیرنده هستند قوی تر خواهیم کرد.

غلامرضا فراهانی خواستار افزایش اعتبارات پژوهشی شد و ابراز داشت: با توجه به اینکه بیشترین هزینه ها در بیمارستان ها هزینه سیستم های تصویری بوده، اگر شاخص ها را خوب مدیریت نکینم با مشکلات بسیاری مواجه می شویم.

وی با تاکید بر اینکه اگر بودجه ها به درستی مدیریت شود ارتقا کلانی خواهیم داشت، ابراز داشت: در تحقیقات و پژوهش ها باید مدیریت انجام گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نیز در این جلسه گفت: توان رقابتی بنگاه های اقتصادی به فناوری ارتباط دارد که باید به این نکته توجه شود.

خسرو پیری با بیان اینکه در دو دهه گذشته نزدیک به ۳۱ تریلیون تجارت جهانی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی بوده است، افزود: نکته اساسی در این راستا توان رقابتی بنگاه های اقتصادی به فناوری ارتباط دارد.

پیری ابراز داشت: توسعه نیروی انسانی مهم ترین بخش است که باید زیر ساخت ها را نیز در این راستا پیشرفت و توسعه داد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه مبنا در هفته پژوهش بحث اقتصاد مقاومتی است، عنوان داشت: این منشور از طرف مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده و دولت باید آن را اجرایی کند و ما نیز باید آن را تبیین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی شرکت های دانش بنیان و به ویژه بخش خصوصی نقش اساسی دارند، ابراز داشت: حرکت استان رو به رشد اقتصادی بوده و در مدت یک سالی که برنامه های جدید دولت شروع شده باید در استان نیز از فناوری پیشرفته و نوآوری استفاده کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه در راستای توسعه اقتصادی باید انتقال تکنولوژی صورت گیرد، ابراز داشت: تعامل و همکاری با بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی بیشتر و سازمان یافته تر شده است.