محمدزاده: دانشگاه پاسدار توسعه مبتنی بر دانایی است

تبریز- معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تاریخی دانشگاه‌ها گفت: توسعه زمانی محقق می‌شود که دانشجو آگاه بماند و مسئولان نیز در برابر مطالبات او پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده، روز دوشنبه در آئین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان این مناسبت‌ها را فرصت مهمی برای بازخوانی هویت دانشجویی و نقش تاریخی دانشگاه در شکل‌دهی به جریان‌های فکری و اجتماعی کشور دانست و با اشاره به رسالت دانشجو بودن و نقش جنبش دانشجویی در تحولات معاصر، تأکید کرد: در هر دوره از تاریخ ایران، تشکل‌های دانشجویی نسبت به معادلات جامعه حساس بوده توانسته بر روندهای اجتماعی و سیاسی اثر ملموس بگذارد نمونه‌اش تحولات دهه ۱۳۳۰ شمسی است.

محمدزاده گفت: مادامی که دانشگاه و دانشجو به رسالت اصیل خود عمل کنند، می‌توان انتظار توسعه‌ای مبتنی بر دانایی، آگاهی و رشد فکری داشت و دانشجویان پاسداران این توسعه هستند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه‌محوری، شفافیت و گفت‌وگو، این رویکردها را راهگشای مسائل کشور عنوان کرد و افزود: مجموعه استانداری آمادگی دارد با تمام اقشار جامعه، به‌ویژه دانشجویان آگاه و مطالبه‌گر، در مسیر تعالی جامعه همراه باشد و در برابر پرسش‌ها و مسائل آنان پاسخگو بماند.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه در سیاست‌های توسعه‌ای استان تصریح کرد: طی چهارده ماه اخیر، دانشگاه‌های استان در صدر برنامه‌های استانی قرار داشته و مسئولان بلندپایه کشوری و استانی با حضور در این دانشگاه‌ها، خود را متعهد به پاسخگویی و پیگیری مسائل دانشگاهیان می‌دانند.

محمدزاده همچنین درباره سفرهای اخیر مسئولان کشور به استان گفت: اتفاقاً سوال من از سوال کنندگان این است که کدام منطق می‌گوید حضور مقامات کشوری در استان ایراد دارد؟ به خصوص که این سفرها کاملاً کاری با کمترین تشریفات و بدون تحمیل هزینه اضافی انجام می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد زمان سفر وزرا و یا معاونین آنها به استان در پروژه‌ها یا جلسات کاری صرف می‌شود. عمدتاً از فرودگاه به محل طرح یا پروژه رفته‌اند و از آنجا هم به محل برگشته‌اند.

وی ادامه داد: کمترین بهره این سفرها این بوده که نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری را مبتنی بر شواهد میدانی و تجربی کرده است.

