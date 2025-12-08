  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

مراسم روز معلولان در اهرم برگزار شد

مراسم روز معلولان در اهرم برگزار شد

بوشهر- مراسم روز معلولان با حضور جمعی از مدیران، خانواده‌های افراد دارای معلولیت و سازمان‌های مردم‌نهاد در سالن ارشاد شهر اهرم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در مراسمی به مناسبت روز معلولان با حضور جمعی از مدیران شهرستان، خانواده‌های افراد دارای معلولیت و سازمان‌های مردم‌نهاد در سالن ارشاد شهر، بر اهمیت نقش و جایگاه افراد دارای معلولیت در جامعه تأکید کرد.

فرماندار تنگستان گفت: افراد دارای معلولیت نه تنها محدودیت نیستند، بلکه فرصتی ارزشمند برای یادگیری انسانیت، همدلی و اراده هستند و جامعه‌ای پویا و توسعه‌یافته باید امکانات برابر برای همه شهروندان از جمله جامعه معلولین فراهم کند.

وی افزود: مجموعه دستگاه‌های اجرایی تنگستان خود را موظف می‌دانند بر اساس قانون زمینه‌های اشتغال، آموزش و دسترسی مناسب به خدمات عمومی را برای افراد دارای معلولیت بیش از پیش فراهم سازد و همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، شرط تحقق این هدف است.

مراسم روز معلولان در اهرم برگزار شد

سلیمانی در ادامه خطاب به خانواده‌ها و کارکنان بهزیستی بیان کرد: زحمات کارکنان و مربیان بهزیستی قابل تقدیر است، شما ستون‌های پنهان امید هستید که با وجود امکانات محدود، با عشق کار می‌کنید.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و سخنرانی‌های انگیزشی از طرف افراد دارای معلولیت و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه به پایان رسید.

