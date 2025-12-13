  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

آموزش در ۶ مدرسه شهر استان سمنان مجازی شد

آموزش در ۶ مدرسه شهر استان سمنان مجازی شد

سمنان- مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از آموزش به صورت مجازی در شش مدرسه شهر سمنان خبر داد و گفت: آموزش در بستر شاد برای این مدارس انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه طی اعلامیه‌ای در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: برای روز یکشنبه آموزش در شش مدرسه شهر سمنان به صورت مجازی خواهد بود.

وی افزود: لیست این مدارس شامل دبستان دخترانه حکیم الهی، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی، دبستان دخترانه ایران نعیمی، دبستان پسرانه شهدای هسته‌ای، هنرستان پسرانه شهید عباس‌پور، هنرستان دخترانه هنرهای زیبا و کلاس چهارم «گل مینا» دبستان دخترانه ولایت می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آموزش تعطیل بردار نیست، ابراز داشت: آموزش این مدارس در بستر شاد توسط معلمان می‌بایست پیگیری شود.

شریفی اضافه کرد: غیر حضوری بودن این مدارس طبق بخشنامه بیماری‌های واگیر دار توسط مدیران به آموزش و پرورش اعلام شده است.

وی افزود: هر مدرسه یا کلاس درس پس از اعلام غیر حضوری تحت رصد قرار گرفته و بعد از اطمینان از سلامت دانش آموزان مجدد به آموزش حضوری باز خواهند گشت.

کد خبر 6688057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها