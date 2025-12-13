آموزش در ۶ مدرسه شهر استان سمنان مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه طی اعلامیه‌ای در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: برای روز یکشنبه آموزش در شش مدرسه شهر سمنان به صورت مجازی خواهد بود.

وی افزود: لیست این مدارس شامل دبستان دخترانه حکیم الهی، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی، دبستان دخترانه ایران نعیمی، دبستان پسرانه شهدای هسته‌ای، هنرستان پسرانه شهید عباس‌پور، هنرستان دخترانه هنرهای زیبا و کلاس چهارم «گل مینا» دبستان دخترانه ولایت می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آموزش تعطیل بردار نیست، ابراز داشت: آموزش این مدارس در بستر شاد توسط معلمان می‌بایست پیگیری شود.

شریفی اضافه کرد: غیر حضوری بودن این مدارس طبق بخشنامه بیماری‌های واگیر دار توسط مدیران به آموزش و پرورش اعلام شده است.

وی افزود: هر مدرسه یا کلاس درس پس از اعلام غیر حضوری تحت رصد قرار گرفته و بعد از اطمینان از سلامت دانش آموزان مجدد به آموزش حضوری باز خواهند گشت.