قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به «پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری» گفت: بر اساس ماده ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی مدارس، این تصمیم پس از تأیید شورای مدرسه و اطلاع‌رسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه اتخاذ شده است.

وی فهرست مدارس غیرحضوری شده را به تفکیک شهرستان اعلام کرد که بر این اساس، در شهرستان سمنان شش واحد آموزشی شامل مدارس مهرگان، محراب، شاهد، صادقیه، شهید اکرمی و امام حسن مجتبی (ع) مشمول این طرح شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: در شهرستان مهدیشهر، آموزشگاه ابتدایی مریم و در شهرستان سرخه، دبستان بهارستان نیز کلاس‌های خود را به صورت غیرحضوری برگزار خواهند کرد.

شریفی تصریح کرد: همچنین در شهرستان میامی، دبستان بیت‌المقدس فرومد به جمع مدارس غیرحضوری شده پیوست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: تمام دروس این مدارس مطابق برنامه هفتگی، از طریق بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) به صورت آنلاین ارائه خواهد شد.

وی از دانش‌آموزان خواست نسبت به حضور به‌موقع و فعال در کلاس‌های مجازی اقدام کنند.

شریفی در پایان یادآور شد: این رویکرد با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و کنترل شرایط در مناطق مورد نظر اجرایی شده و روند آموزشی آنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.