حماس از حذف نخست وزیر اسبق انگلیس از شورای صلح غزه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «طاهر النونو» از رهبران جنبش حماس به شبکه الجزیره گفت: اگر خبر کنار گذاشته شدن تونی بلر [نخست وزیر اسبق انگلیس] از شورای صلح غزه داشته باشد اقدامی در جهت درست انجام شده است.

وی افزود: از طرف‌های میانجی خواستیم که به خاطر آنکه طرفداری بلر از اسرائیل، وی از شورای صلح غزه کنار گذاشته شود.

النونو گفت: به شرط پایبندی اشغالگران به توافق آتش بس، ما آماده آتش بس طولانی مدت هستیم.

این رهبر جنبش حماس تاکید کرد: سلاح مقاومت بخشی از سلاح کشور فلسطین پس از تشکیل آن خواهد بود و مسئله ایجاد نیروی بین‌المللی برای خلع سلاح مقاومت با استفاده از زور به هیچ وجه قابل قبول نیست و مطلقاً مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.

النونو ادامه داد که این گروه تاکنون رویکرد روشنی درباره تشکیل نیروی بین‌المللی و مأموریت‌های آن و همچنین نقاط استقرار آنان در غزه دریافت نکرده است.

وی تأکید کرد که به باور این جنبش هیچ کشوری مشارکت در نیرویی را نمی‌پذیرد که مأموریت آن خلع سلاح غزه با استفاده از زور است.

النونو به خوی توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و نخست وزیر این رژیم اشاره کرد و گفت: اهداف طمع ورزانه نتانیاهو فراتر از فلسطین است و کشورهای منطقه را تهدید می‌کند.

این مقام ارشد حماس گفت که این گروه آماده است که مدیریت غزه را به صورت فوری به کمیته ملی مستقل تکنوکرات تحویل دهد.

النونو اعلام کرد: پس از آن که تشکیلات خودگردان فلسطین، مخالفت خود را با اداره نوار غزه اعلام کرده، پیشنهاد تحویل مدیریت نوار غزه به کمیته ملی مستقل تکنوکرات توسط مصر مطرح شده است.

وی گفت: اشغالگران تمام پیشنهادات مطرح شده برای حل بحران رزمندگان محاصره شده در رفح را رد کردند.

النونو افزود که ابو شباب و دیگر مزدوران به دلیل همکاری با اشغالگران و خیانت به مردم فلسطین، حکم قتل را برای خود صادر کرده اند.

وی اعلام کرد: دولت آمریکا مسئول مهار نتانیاهو و وادار کردن وی به پایبندی به طرح صلح ترامپ است.

رسانه‌های صهیونیستی شامگاه امروز گزارش دادند که بلر از فهرست نامزدهای عضویت «هیئت صلح» پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا در غزه کنار گذاشته شد.

بر اساس اعلام روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، کشورهای عربی با توجه به نقش نخست وزیر اسبق انگلیس در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، با حضور وی مخالفت و او را از هیئت صلح پیشنهادی کنار گذاشتند. اکنون انتظار می‌رود وی به کمیته اجرایی کوچک‌تری بپیوندد.