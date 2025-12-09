  1. بین الملل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

نامه ۱۲ عضو کنگره آمریکا علیه اقدامات اشغالگران صهیونیست در غزه

نامه ۱۲ عضو کنگره آمریکا علیه اقدامات اشغالگران صهیونیست در غزه

۱۲ عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزرای جنگ و امور خارجه کشورشان از مانع تراشی رژیم صهیونیستی در ورود کمک‌ها به نوار غزه انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ۱۲ عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزرای جنگ و امور خارجه این کشور از فقدان هرگونه نقشی برای مقامات فلسطینی در مرکز هماهنگی مدنی-نظامی در غزه انتقاد کردند.

در نامه ارسالی از سوی ۱۲ عضو کنگره آمریکا خطاب به وزرای جنگ و امور خارجه کشورشان آمده است: ما نسبت به تکرار مدل بنیاد بشردوستانه غزه که در نزدیکی اماکن آن بیش از هزار فلسطینی به دلیل ازدحام جمعیت و تیراندازی کشته شدند، هشدار می‌دهیم.

این نامه در ادامه سپس در ادامه از وضع محدودیت‌ها از سویی صهیونیست‌های اشغالگر در ورود کمک‌ها، از جمله جلوگیری از ارسال محموله‌های مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت انتقاد کرد.

