به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع صهیونیست مدعی شدند که قطر و ترکیه طرح جدیدی را ارائه داده‌اند که بر اساس آن جنبش حماس در چارچوب مرحله دوم توافق آتش بس غزه خلع سلاح می‌شود.

بر اساس این گزارش، ادعا شده که در طرح مذکور سلاح حماس به تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال داده می‌شود و یا آنکه تحت نظارت‌های بین المللی انبار خواهد شد.

منابع صهیونیست مدعی شدند که برای این طرح یک دوره ۲ ساله در نظر گرفته شده ولی تل آویو خواهان اجرای آن طی چند ماه است.

این در حالی است که پیشتر خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه تاکید کرده بود که این جنبش در صورتی سلاح خود را تحویل می‌دهد که اشغالگری رژیم صهیونیستی به پایان برسد.

وی اضافه کرد که در این صورت، جنبش حماس آماده است سلاح خود را به دولتی (تحت حاکمیت کشور فلسطین) تحویل دهد که در آینده نوار غزه را اداره می‌کند.

الحیه تصریح کرد: وجود سلاح ما به وجود اشغالگران مرتبط است و اگر این روند به پایان برسد سلاحمان را به دولت فلسطین تحویل می‌دهیم.