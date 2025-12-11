به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خارج از فلسطین در اظهاراتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره جز حامیان اصلی فلسطین بوده و هست، گفت: آنان به خاطر تمامی اشکال این حمایت شایسته قدردانی هستند.

وی با حضور در برنامه «موازین» که ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ پخش شد، گفت: حماس در طول مسیر خود از همه کشورهای عربی با درجات متفاوت حمایت دریافت کرده و با همه تعامل داشته است.

مشعل افزود: حماس هیچ‌گاه خود را به یک محور خاص و به دور از امت عربی و اسلامی محدود نکرده، اما برخی طرف‌های عربی و اسلامی که درِ ارتباط با حماس را بستند، این تصویر را تا حدودی مختل کردند.

به گفته وی، حماس در پی تقویت حضور عربی و اسلامی خود است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خارج از فلسطین با تأکید بر رهیافت این گروه نسبت به موضوع سلاح ابراز امیدواری کرد که بتواند این رهیافت را به دولت آمریکا توضیح داده و تأیید آن را بگیرد.

وی همچنین گفت: غزه آنچه را بر عهده داشته انجام داده و اکنون زمان آن رسیده که برخیزد و احیا شود.

مشعل در توضیح رهیافت مقاومت نسبت به درخواست اسرائیل برای خلع سلاح گفت: حماس به طرف‌های مختلف معادله‌ای ارائه کرده مبنی بر اینکه مقاومت به دنبال ایجاد تصویری همراه با ضمانت‌هایی است که مانع از بازگشت جنگ غزه و اشغالگران اسرائیلی شود و این‌که «چگونه این سلاح حفظ شود، مخفی بماند، استفاده و به نمایش گذاشته نشود.

وی افزود مقاومت همچنین طرح «آتش‌بس بلندمدت» را به‌عنوان یک ضمانت واقعی مطرح کرده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج از فلسطین در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه خطر واقعی از سوی رژیم صهیونیستی است نه از غزه، گفت: درخواست خلع سلاح برای فلسطینی‌ها همچون جدا کردن روح از بدن است.

وی نسبت به توانایی حماس برای قانع‌کردن دولت آمریکا درباره رهیافت برخورداری از سلاح ابراز امیدواری کرد و گفت رویکردی که آن را بر اساس عقلانیت عمل گرانه آمریکا توصیف کرد، می‌تواند بر طرف اسرائیلی تحمیل شود.

وی افزود کشورهای میانجی در حال طرح این رهیافت با آمریکایی‌ها هستند.

مشعل در بخش دیگری از سخنانش گفت: راهبرد آینده غزه این است که در تلاش برای احیای دوباره، به خود بپردازد.

وی تأکید کرد: غزه آنچه بر عهده داشته و حتی بیش از آن را انجام داده و اکنون هیچ‌کس نباید از آن انتظار شلیک گلوله‌ای یا اقدام نظامی داشته باشد.

این مقام ارشد حماس اظهار کرد که حماس به میانجی‌ها اعلام کرده که برای احیا و خیزش دوباره به کمک نیاز دارد.

مشعل درباره موضوع نیروی بین‌المللی نیز گفت: مقاومت با حضور یک نیروی بین‌المللی برای حفظ ثبات در مرزها، مشابه نیروهای یونیفل، مخالفتی ندارد؛ نیرویی که وظیفه آن جدا کردن غزه از اشغالگر اسرائیلی باشد.

این مقام ارشد حماس افزود کشورهای ضامن، به ویژه کشورهای میانجی (قطر، مصر و ترکیه) و همچنین هشت کشور عربی و اسلامی می‌توانند ضامن غزه، حماس و مقاومت باشند تا هیچ‌گونه اقدام نظامی از داخل غزه علیه اسرائیل صورت نگیرد.

مشعل همچنین از موضع بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر که اولویت نیروی بین‌المللی را حفظ صلح و نه تحمیل آن دانسته بود، قدردانی کرد.

مدیریت غزه

مشعل با اشاره به دیدگاه حماس درباره مدیریت غزه گفت: پیش از این توافق شده بود مدیریت این منطقه به یک دولت تکنوکرات سپرده شود که هم غزه و هم کرانه باختری را شامل شود، اما جنگ و وتوی اسرائیل مانع از این روند شد.

وی افزود دو، سه هفته پیش گفت‌وگویی عمیق میان گروه‌های فلسطینی و مصر انجام و ۴۰ نام پیشنهاد شد که در نهایت ۸ نفر از میان آنان انتخاب شدند تا نماینده جامعه متنوع غزه باشند، اما اسرائیل در این مرحله نیز کارشکنی کرد.

مشعل همچنین نسبت به «شورای صلح» مطرح‌شده در طرح رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد و گفت این شورا «خطرآفرین» است و حماس با «شورای اجرایی» زیرمجموعه که عملاً مدیریت واقعی غزه را در دست می‌گیرد، مخالف است، چرا که این ساختار را «نوعی قیمومیت» بر مردم فلسطین می‌داند.

وی تأکید کرد: می‌خواهیم فلسطینی بر فلسطینی حکومت کند و خودش برای اینکه چه کسی بر وی حکومت کند، تصمیم گیر باشد.

وضعیت منطقه و روندهای سیاسی

وی اظهار کرد: موضوع فلسطین بار دیگر جایگاه واقعی خود را در صحنه منطقه‌ای بازیافته و از حاشیه بیرون آمده تا خود را بر همگان دیکته کند.

مشعل در مقابل گفت: اسرائیل در سطح جهانی به یک رژیم طرد شده تبدیل شده، چرا که دست به نسل کشی زده است.

وی درباره روند عادی‌سازی روابط و تلاش‌ها برای حذف مسئله فلسطین افزود: پس از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این اندیشه بیش از پیش از بین رفته، مگر برای کسانی که می‌خواهند نتایج جنگ دو ساله اسرائیل علیه غزه را نادیده بگیرند.

مشعل همچنین درباره اقدامات اسرائیل در کرانه باختری گفت: این رژیم در حال الحاق عملی در این منطقه است و قصد دارد هویت سیاسی کرانه باختری را تعیین و با اقدامات عملی، آن را تحت حاکمیت اسرائیل قرار دهد.

وی در پایان گفت که مسئولیت بزرگی بر دوش تشکیلات فلسطین است و این تشکیلات می‌داند طرح سیاسی‌اش شکست خورده و اختیاراتش کاسته شده و به چشم یک ابزار امنیتی به آن نگاه می‌شود.