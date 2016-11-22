تاثیر اختلال خواب در تنظیم فشارخون

به گزارش خبرنگار مهر، آپنه خواب شرایطی است که در آن نفس کشیدن به طورمکرر در طول خواب متوقف شده و مجددا آغاز می شود. همین اختلال بر توانایی فرد در تنظیم فشارخون تاثیر می گذارد.

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا دریافته اند آپنه خواب می تواند منجر به دوره های متوالی کاهش سطح اکسیژن در بدن شود که به این حالت «هیپوکسی متناوب» گفته می شود.

طبق نتایج این مطالعه، تنها شش ساعت نوسان در میزان اکسیژن مرتبط با آپنه خواب می تواند آغازگر زوال سیستم گردش خون فرد شود.

گلن فاستر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «درحالیکه به خوبی اثبات شده است که آپنه خواب با فشارخون بالا مرتبط است، مطالعه ما نشان می دهد که این شرایط بر سیستم قلبی-عروقی هم تاثیر دارد.»

وی در ادامه می افزاید: «تنها بعد از شش ساعت نوسان در میزان اکسیژن بدن، که مشابه حالت روی داده در آپنه خواب است، توانایی بدن در تنظیم فشارخون مختل می شود.»

در بخشی از این مطالعه، محققان تاثیر هیپوکسی متناوب را بر روی سیستم قلبی-عروقی چند فرد جوان سالم بررسی کردند.

شرکت کنندگان تحت مطالعه به مدت ۶ ساعت ماسک های تهویه بر بینی و دهان شان گذاشتند و میزان اکسیژن در تقلید علائم آپنه خواب در ماسک ها تغییر داده شد.

محققان دریافتند الگوی اسیب به جریان خون مشاهده شده در پاها به مرور زمان می تواند بر سلامت عروقی فرد تاثیر گذاشته و فشارخون فرد مختل شود.